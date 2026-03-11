The Home Depot invertirá 4,790 millones de pesos en México en 2026

The Home Depot, una cadena estadounidense de mejoras para el hogar, invertirá 4,790 millones de pesos en México durante 2026 para abrir nuevas tiendas, fortalecer su infraestructura tecnológica e impulsar otros proyectos, como remodelaciones y mantenimiento en sus unidades existentes.

Esta inversión es la segunda más grande que la empresa realiza desde que inició operaciones en el país en 2001 y representa un incremento de 25% respecto a los 3,850 millones de pesos invertidos el año pasado.

La mayor inversión de The Home Depot en México fue en 2004, cuando adquirió las unidades de Home Mart y abrió siete tiendas en el país.

“Somos optimistamente cautelosos de México porque vemos que hay fundamentales importantes en el mercado mexicano”, subrayó el presidente y CEO de la empresa, José Antonio Rodríguez Garza.

Explicó que esta visión de invertir a largo plazo en el país se mantiene a pesar de la incertidumbre derivada de temas comerciales a nivel global, incluidos los aranceles aplicados a países con los que México no tiene tratado comercial, así como de los problemas de inseguridad que se registran en algunas regiones.

“El marco legal es una preocupación genuina”, dijo el CEO de The Home Depot México. “La preocupación fue cuando empezamos a ver algunas reformas que realmente limitan un poco la inversión y creo que todavía no estamos viendo los impactos de la reforma judicial… pero hay un compromiso a largo plazo”, aseguró.

Durante un encuentro con medios de comunicación, destacó las oportunidades de crecimiento que ofrece México, entre ellas el Programa Nacional de Vivienda impulsado por el gobierno federal.

Además, el país cuenta con una población en aumento, a diferencia de Estados Unidos y de varios países de Europa, donde el crecimiento se ha desacelerado.

Añadió que México también tiene una población joven y una “gran necesidad de vivienda”, así como crecientes oportunidades de mejoras en el hogar.

José Antonio Rodríguez adelantó que parte de las inversiones se destinarán a la apertura de al menos tres nuevas tiendas durante este año.

La primera está programada para abril en Mazatlán, Sinaloa, mientras que las otras aperturas se contemplan en Los Cabos, Baja California Sur y en Querétaro.

“Tenemos la apertura de tres tiendas ya seguras para este año, pero a lo mejor vamos a agregar una más. El siguiente año vamos a acelerar un poco más las aperturas”, acotó.

La meta es pasar de las 142 tiendas que operan actualmente a 165 en los próximos años.

“Nuestro ritmo de aperturas es de unas cinco tiendas por año”, señaló José Antonio Rodríguez, quien explicó que abrir nuevas unidades se ha vuelto “más complejo” debido a mayores requerimientos ambientales y municipales.

Agregó que la dificultad también está en encontrar las ubicaciones adecuadas, pues en mercados como la Ciudad de México resulta complicado encontrar espacios que cumplan con el tamaño necesario para sus tiendas.

Van por una mayor cuota de mercado

El presidente y CEO de The Home Depot en México explicó que entre sus metas está ganar mayor participación de mercado y generar valor para todos sus grupos de interés, como colaboradores, inversionistas y comunidades donde opera.

La cuota de mercado de la empresa de mejoras en el hogar aún es marginal, sostuvo el directivo sin ahondar en cifras.

“Lo que queremos es llegar a la misma participación que tiene The Home Depot en Estados Unidos”, añadió aunque prefirió no mencionar un porcentaje específico.

Aunque estimó que el mercado mexicano tiene un valor de alrededor de 38,000 millones de dólares y está consolidado, sigue siendo fragmentado.

La empresa ha registrado una inversión acumulada de 52,000 millones de pesos durante sus 25 años de operación en México.

El año pasado anunció que destinaría 1,300 millones de dólares o alrededor de 23,000 millones de pesos en inversiones hasta 2030, de los cuales 4,790 millones de pesos que desembolsará en 2026 forman parte de este plan.

The Home Depot en México cuenta actualmente con 142 tiendas distribuidas en los 32 estados del país y emplea a 18,000 colaboradores.

Sus formatos de tienda rondan los 6,000 metros cuadrados, con alrededor de 60 millones de transacciones al año.

Cuenta con más de 1,000 proveedores nacionales y un catálogo que rebasa los 50,000 productos, de los cuales aproximadamente el 80% proviene de proveedores mexicanos.

A través de su sitio web recibe 270 millones de visitas, siendo el sexto sitio más visitado en retail y consumo en México. De acuerdo con la administración, el 90% de los clientes que visitan sus tiendas realiza una compra.

The Home Depot trabaja con el Infonavit y desarrolladores para proveer materiales de construcción como cemento, block, pintura e impermeabilizantes, aprovechando el Programa de Vivienda para el Bienestar (2024-2030), cuya meta es alcanzar 1.8 millones de viviendas durante la actual administración federal.

rrg