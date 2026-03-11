Valverde deslumbró en primera vuelta de octavos de Champions League

Federico Valverde se convirtió en la figura de los octavos de final de ida de la UEFA Champions League 2025-26, luego de marcar el hat-trick con el que Real Madrid tomó ventaja de su cruce ante Manchester City con un inesperado 3-0.

La ronda de los mejores 16 comenzó esta semana con los partidos de ida entre martes y miércoles. Las vueltas serán el 17 y 18 de marzo y hay algunos equipos que ya tomaron ventaja clara.

Real Madrid es uno de ellos. Llegó como víctima al duelo contra Manchester City por tener ocho bajas por diversos temas de lesión, siendo las más destacadas las de Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham y Éder Militao.

Pese a ello, el máximo ganador en la historia de la Champions (15 títulos) supo concretar un abultado marcador a su favor en el Santiago Bernabéu, gracias a las anotaciones del uruguayo Valverde a los minutos 20, 27 y 42 sin jugar como delantero.

Los medios cuestionaron al "Halcón" si este era el mejor partido de su carrera: "Seguro, sobre todo en goles. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, pero sobre todo por el triunfo del equipo".

El actual capitán del Real Madrid se convirtió en apenas el segundo mediocampista de dicho equipo que logra un hat-trick en Champions League o Copa de Europa.

El primero en lograrlo fue José Martínez Pirri el 18 de septiembre de 1968 frente a AEL Limasol (Chipre), en el triunfo 6-0 de la fase inicial de aquella edición.

Pero la mentalidad del Real Madrid ya está puesta en la vuelta en el Etihad Stadium, donde podrían darse el lujo de perder por dos goles y, aun así, avanzar a cuartos de final.

“Sabemos que los partidos en Manchester son muy complicados. Ellos presionan mucho y tienen una afición que aprieta, así que tenemos que ir como si el resultado fuera 0-0 y trabajarlo bien”, complementó el sudamericano.

Intensidad del campeón

El vigente campeón de la Champions, París Saint-Germain (PSG), también cumplió con una destacada ida de octavos de final al golear 5-2 a Chelsea en el Parque de los Príncipes.

Bradley Barcola abrió el marcador desde el minuto 10 y luego Ousmane Dembele, Vitinha y Kvicha Kvaratskhelia (este último en dos ocasiones) completaron la victoria. Por parte del equipo inglés, los anotadores fueron Malo Gusto y Enzo Fernández.

PSG viene de eliminar 5-4 a Mónaco en el repechaje hacia octavos de final. El verano anterior, el equipo dirigido por Luis Enrique conquistó su primer título de Champions y esa es la meta para el cierre de la temporada 2025-26.

La jornada del miércoles tuvo otros dos partidos de ida de octavos. El primero fue un empate 1-1 entre Bayer Leverkusen y Arsenal en Alemania, mientras que el segundo fue victoria de 3-0 para Bodo/Glimt, el equipo cenicienta de esta temporada, sobre Sporting de Lisboa.

La escuadra de Noruega acumula cinco victorias consecutivas en esta edición de la Champions, que al mismo tiempo es su primera participación. Ahora está a 90 minutos de instalarse en cuartos de final si logra sostener su ventaja en Portugal la próxima semana.

De las ocho series de octavos disputadas entre este martes y miércoles, cinco resultaron en ventajas de al menos tres goles.

Además de lo conseguido por Real Madrid, PSG y Bodo/Glimt, Bayern Múnich se impuso 1-6 en su visita a Atalanta y Atlético de Madrid hizo lo propio por 5-2 sobre Tottenham en territorio español.

Octavos de final de ida – Champions League 2025-26