Pfizer y el gobierno federal firman acuerdo para producir vacunas de ARNm contra Covid-19

El Gobierno de México y Pfizer firmaron un acuerdo mediante el cual la empresa farmacéutica transferirá parte de su tecnología para producir vacunas de ARNm contra el Covid-19 en el país.

La transferencia iniciará en el transcurso de este año con el objetivo de que México pueda producir y suministrar vacunas a partir de la temporada invernal 2027-2028.

Pfizer detalló, a través de un comunicado, que la producción se realizará en su planta ubicada en Toluca, Estado de México, con lo que se busca fortalecer la capacidad productiva y la infraestructura farmacéutica nacional.

Destacó que la firma del memorándum de entendimiento se concretó tras más de un año de mesas de trabajo, conversaciones técnicas y evaluaciones regulatorias.

Además, se realiza en el marco del “Plan México”, un programa que impulsa el gobierno federal para fortalecer las capacidades productivas del país, aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro y consolidar la infraestructura farmacéutica nacional.

El director General de Pfizer en México, Juan Luis Morell, explicó que el acuerdo representa un avance en la cooperación entre el sector público y la industria farmacéutica en el país.

Destacó que la alianza busca mejorar la preparación de México frente a futuros desafíos de salud pública, fortalecer la capacidad de producción local y consolidar el desarrollo científico como parte de la seguridad sanitaria nacional.

“Fortalecer procesos críticos en la planta de Toluca no sólo robustece la infraestructura farmacéutica nacional, sino que posiciona a México con mayor relevancia en investigación clínica, logística especializada y cadenas de suministro resilientes a nivel global”, dijo el directivo luego de mencionar que este anuncio de cooperación coincide con el 75 aniversario de Pfizer en México.

Durante su presencia en el país, la empresa farmacéutica estadounidense ha impulsado la inversión en investigación clínica en el país, para consolidarse como referente regional en generación de conocimiento científico.

Además, ha registrado un aumento del 15% en educación médica, fortaleciendo la actualización continua de los profesionales de la salud y elevando los estándares de formación clínica.

Bajo esta colaboración, se recurrirá a la tecnología “never frozen” de Pfizer que permite conservar las vacunas sin necesidad de temperaturas extremadamente bajas (entre -60 °C y -90 °C). Esto facilita su transporte y almacenamiento, sobre todo en comunidades de difícil acceso.

Además, simplifica la logística y permite reducir los costos relacionados con la distribución y aplicación de las vacunas en todo el país.

Pfizer subrayó que parte de la producción de la tecnología de la vacuna es la misma que desde el inicio de la emergencia sanitaria se ha aplicado en el país, sumando más de 74 millones de dosis.

La planta de la farmacéutica en Toluca opera desde 1958 y emplea a más de 600 personas. Su capacidad de producción alcanza 19 millones de unidades al año, de las cuales aproximadamente el 29% se destina a exportación hacia otros países de América Latina, con aprobaciones de los reguladores en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.