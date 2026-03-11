IMSS comenzará a solicitar la CURP biométrica en algunos trámites, ¿ya tienes la tuya?

El 16 de octubre de 2025 inició formalmente la era de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, un documento digital y físico que se perfila a ser clave para realizar trámites en los sectores público y privado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que en algunos de los trámites que se realizan de forma presencial se requerirá la CURP biométrica.

Sin embargo, por el momento, no es el único documento que el usuario puede emplear para llevar a cabo sus gestiones, pues también es posible presentar una identificación oficial vigente con fotografía.

En tanto no se implemente la CURP con datos biométricos, se continuará presentando identificación oficial vigente con fotografía; una vez implementada, (la CURP biométrica) será el único medio nacional de identificación oficial, conforme con lo señalado en el artículo 91 Bis de la Ley General de Población”, señala el IMSS.

Entre los trámites donde se podría solicitar la CURP biométrica están:

Alta patronal e inscripción en el seguro de riesgos de trabajo o reanudación de actividades.

Asignación o cancelación del Registro Patronal Único.

Asignación de número patronal de identificación electrónica (NPIE) y certificado digital.

Aviso de movimientos afiliatorios de trabajadores.

¿Cuándo pedirá el IMSS la CURP biométrica?

Estos cambios los dio a conocer el IMSS, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 24 de febrero. En el documento señala que el acuerdo entra en vigor a partir de los 15 días hábiles posteriores al de su publicación en el DOF, es decir, tentativamente el 18 de marzo.

¿Qué es la CURP biométrica?

Esta nueva identificación es una versión avanzada de la CURP tradicional que ya conocemos. Además de los 18 caracteres alfanuméricos que contiene y datos personales (nombre, sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad), el registro incluye información biométrica como huellas digitales y escaneo de iris, así como fotografía de rostro completo y firma electrónica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró, en meses pasados, que este documento no será obligatorio. “Es opcional, la gente decide si da sus datos o no”.

Sin embargo, en el Artículo 91 Bis del decreto que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que se publicó en el DOF el pasado 16 de julio, dice:

La Clave Única de Registro de Población (...) será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital”.

Además, establece que “todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP para la prestación de sus trámites y servicios”.

David González, investigador de seguridad informática de ESET, compañía global de software de ciberseguridad, comenta que México está en un proceso de transición hacia un sistema de identidad digital que incluye datos muy sensibles como son las huellas dactilares, iris, fotografía y firma electrónica.

Este transformación tiene por objetivo combatir el robo de identidad, algo necesario si se considera que los fraudes relacionados con este tema aumentaron 84% en el país durante 2024.

Sin embargo, acota, esta centralización de información genera preocupación de ciberseguridad, porque una base de datos tan grande y sensible se convierte en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

El especialista señala que, eventualmente, la CURP biométrica será obligatoria para toda la población y para llevar a cabo trámites públicos y privados, por lo que habrá un punto que será necesario tramitarla para adultos y menores de 18 años.

Aquí puedes consultar el paso a paso para tramitarla.

fernando.franco@eleconomista.mx