Gobierno de Estados Unidos y CDMX unen fuerzas por el trabajo digno en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Agregado Laboral de los Estados Unidos, Pablo Solorio, y la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE), Inés González Nicolás, formalizaron un compromiso conjunto; dicho acuerdo subraya la responsabilidad social y el cumplimiento normativo para garantizar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se lleve a cabo con el más estricto respeto a los derechos laborales.

Ambos funcionarios, reunidos en el marco del "Foro Tripartito Ciudad de México 2026: Trabajo Digno en la Cancha del Mundial", coincidieron en que el evento deportivo que tendrá lugar en América del Norte es una "oportunidad de oro" para establecer un nuevo estándar global en materia laboral.

El Agregado Laboral, Pablo Solorio, destacó la relevancia histórica de la Copa Mundial para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, enfatizando que el objetivo trasciende el ámbito deportivo para cimentar un legado de responsabilidad y respeto a los derechos laborales.Solorio subrayó el esfuerzo conjunto para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes, alineándose con los valores de América del Norte y los principios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual promueve la libertad de asociación y la negociación colectiva.

Consciente de que los mega eventos aumentan el riesgo de violaciones como despidos injustificados, trabajo infantil o trabajo forzoso, el representante estadounidense hizo un llamado a la colaboración tripartita -sindicatos, sociedad civil y sector privado- para enfrentar este desafío. La meta, afirmó, es que el Mundial 2026 sea recordado no solo por la gesta deportiva, sino como un ejemplo de lo que la cooperación, responsabilidad y compromiso con los derechos laborales pueden lograr para construir un futuro más justo en la región.

Por su parte, la secretaria Inés González Nicolás aseguró que el Mundial de futbol representa una coyuntura estratégica para mantener la agenda laboral en el foco nacional, aprovechando la fuerza impulsada por la reforma de 2019. La STyFE centrará sus esfuerzos en garantizar no solo la generación de empleo formal, sino de un trabajo digno que integre seguridad social, respeto a los derechos, condiciones de trabajo adecuadas, y espacios libres de discriminación y violencia.

La Secretaría establecerá mecanismos para vigilar que todos los empleos generados en la ciudad cumplan con la normativa laboral. Sin embargo, antes de proceder a la sanción, la funcionaria priorizará el diálogo social y la prevención, instando al empresariado a cumplir con sus obligaciones.

González Nicolás recordó la obligación de la FIFA de hacer respetar los derechos laborales, mencionando sus propias políticas y el antecedente del Mundial de Qatar. “El objetivo es evitar que la falta de cumplimiento laboral, como la explotación vivida en otros eventos, quede en la memoria de 2026. La Ciudad de México aspira a que se recuerden tanto los goles en la cancha como por los goles que se metan por respetar los derechos laborales", apuntó.