GNP Seguros compra acciones de la empresa de tecnología médica Meddi por 137 millones de pesos

La aseguradora GNP Seguros informó que, de la mano de su filial Médica Móvil, ha invertido 137 millones de pesos u 8 millones de dólares en la adquisición de un porcentaje de las acciones de la empresa mexicana de tecnología de la salud, Meddi.

“Esta alianza tiene como objetivo acelerar la consolidación de un ecosistema físico y digital de salud, que permita a GNP ofrecer a sus asegurados del ramo de Gastos Médicos Mayores, una experiencia integral, que sea accesible, rápida y sencilla, y que abarque desde la prevención hasta la protección financiera”, dijo GNP a través de un comunicado.

Explicó que Meddi es una plataforma tecnológica e integral de salud, con sede en Guadalajara, que busca desarrollar un ecosistema digital para conectar a empresas, aseguradoras y usuarios y que éstos puedan llevar un seguimiento puntual de sus hábitos, estado de salud y detectar puntos de riesgo de salud para que puedan ser atendidos con oportunidad.

Actualmente, resaltó, Meddi tiene cobertura a nivel nacional, y cuenta con más de 58 hospitales aliados, más de 5,000 especialistas y más de 300 laboratorios en convenio, logrando un servicio integral.

El director general de la aseguradora, Jesús Martínez, dijo que en GNP Seguros “creen firmemente que la prevención es una pieza clave” para cuidar la salud de las personas y las familias, además de que es una obligación clara del sector asegurador.

“Con esta inversión damos un paso concreto en la transformación digital del sector salud en México, ofreciendo soluciones que conecten mejor con nuestros asegurados, haciendo un verdadero cambio en el ecosistema de salud”, destacó el directivo.