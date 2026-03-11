Gobierno de México y empresas renuevan pacto para topar en 24 pesos el precio de la gasolina regular

El gobierno federal y representantes del gremio gasolinero nacional firmaron este miércoles la renovación del pacto voluntario mediante el cual se sostendrá por seis meses más el precio final a los consumidores de gasolina Magna en un máximo de 24 pesos por litro.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó en su cuenta de la red social X que mediante dicho acuerdo se ha logrado mantener estabilidad en el precio de este combustible automotriz utilizado por más de 85% de los vehículos.

"En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México y empresarios gasolineros, y pensando siempre en el bienestar de las familias mexicanas, el día de hoy firmamos la renovación de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, lo que ha permitido que por más de un año el costo de la gasolina regular no supere los 24 pesos por litro. A este acuerdo se suman el 96% de las estaciones de servicio, lo que confirma que la energía debe estar siempre al servicio del pueblo de México", publicó la funcionaria

En su salida de la reunión con empresarios en Palacio Nacional, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, adelantó que se podría dar un pacto similar para el precio del diésel al consumidor final, mientras que para la gasolina Premium no es necesario porque es muy pequeño el mercado y sus consumidores tienen otra dinámica adquisitiva.

"Estamos bien, no hay subsidios implícitos en la gasolina, se mantiene el 23.99", dijo, "podría ser para el diésel pero para otra gasolina no es necesario, la mayor parte de las ventas son de gasolina Magna".

Y el presidente de Onexpo Nacional, Enrique Félix Robelo, asistió al Acto de prórroga por seis meses más del acuerdo para mantener un precio de hasta 24 pesos x litro de gasolina Magna que aplica en alrededor del 94% de las 13,400 estaciones de servicio en nuestro país donde dijo que “siendo un medida de economía social importa que mantenga también viabilidad financiera que asegure su perdurabilidad”.