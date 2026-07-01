UNAM informa gasto de más de 60,000 millones de pesos

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas consideró que tener un presupuesto por arriba de la inflación sería de gran ayuda para que la universidad pueda actualizar equipos, y mejorar su funcionamiento.

Durante la entrega de la Cuenta Anual de la UNAM a diputados federales, el rector detalló que este acto representa una apertura al escrutinio público y a la transparencia de los recursos que son entregados a la máxima Casa de Estudios.

En este tenor, recordó que durante 2025, la UNAM ejerció poco más de 60,000 millones de pesos, de los cuales el 89.2% provino del subsidio federal y el 10.8% de ingresos propios; mientras que el gasto se clasifica en 61.1% para el pago de la docencia, 26.4% a la investigación y 7.5% a la extensión universitaria; “la gestión institucional representó el 5%”, añadió.

En tanto, Juan Alberto Adam Siade, integrante de la Junta de Patronos de la UNAM, detalló que el presupuesto 2025 de la UNAM sirvieron para la formación de más de 372,000 estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, con más de 43,000 académicos en 16 facultades, 10 unidades multidisciplinarias y cinco escuelas nacionales con más de 130 licenciaturas, además de 14 planteles de bachillerato.

Así como 42 programas de posgrado que integran 96 planes de estudio de maestrías y doctorados, así como en la investigación que realizan 49 entidades académicas distribuidas en 36 institutos y 13 centros de investigación, 14 programas universitarios y más de 11,000 actividades de difusión cultura.

Recursos “apretados”

Luego de acudir a la Cámara de Diputados para entregar la Cuenta Anual 2025 de la UNAM, el rector también reconoció que en materia económica la Universidad se encuentra un poco apretada, aunque destacó que eso no les impide generar ahorros.

“Estamos un poco apretados, pero hemos podido hacer las economías del caso. Pero ya para actualizar equipos y algunas otras cosas, nos ayudaría un punto porcentual arriba de la inflación para el próximo año”, expresó.

Añadió que “tendríamos que ver cuáles son las proyecciones de la inflación. Lo ideal sería que fuera un poco más del que la inflación”.

Sobre la aplicación de medidas de austeridad en la máxima casa de estudios, comentó que ha sido benéfica “porque incluso ha permitido sacar algunos apoyos extraordinarios como el programa de apoyo alimentario ‘Ifigenia Martínez’, que es un complemento para quienes ya tienen otras becas, es un complemento para alimentación”.