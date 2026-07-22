Argentina presenta proyecto de ley para atraer ahorros en dólares no declarados

El Gobierno argentino presentó el miércoles un ⁠proyecto para modificar una ley de "inocencia fiscal", con el cual busca atraer al circuito económico los ⁠ahorros en dólares que ⁠se encuentran fuera del sistema financiero.

El objetivo es propiciar las condiciones que favorezcan la declaración de activos no declarados sin exponer a los contribuyentes a sanciones o revisiones de sus acciones.

El proyecto, que será enviado el jueves al Congreso, fue presentado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, en una conferencia de prensa, donde destacó que esta modificación no cambia el "espíritu" de la ley ya aprobada.

"El objetivo es que la gente pueda formalizar los ahorros" dijo Caputo en el Ministerio de Economía. "Para las personas tener los dólares abajo del colchón es un muy mal negocio porque pierden valor (...) Como país también necesitamos que la economía crezca, necesitamos recaudar más", agregó.

El ⁠proyecto elimina topes de ingresos ⁠y patrimonio que regían ⁠previamente como condición para acceder al llamado Régimen de Inocencia ⁠Fiscal, que establecía que sólo podían adherir quienes poseían ingresos por hasta 1,000 millones de pesos anuales o 10,000 millones de pesos de patrimonio.

"Hay una nueva ley porque cuando se votó la ley se generaron algunas dudas de muchos asesores tributarios", dijo Caputo ⁠al explicar por qué el Gobierno está presentando esta modificación.