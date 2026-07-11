¿Cuándo inician y terminan las vacaciones de verano de 2026?

Millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria en México están a unos días de comenzar uno de los periodos de descanso más esperados: las vacaciones de verano de 2026, las cuales comenzarán el miércoles 15 de julio de acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aunque los estudiantes dejan las aulas ese día, el personal docente todavía realizará actividades administrativas y de cierre del ciclo durante los dos días siguientes (jueves 16 y viernes 17 de julio). En tanto, la SEP ya confirmó la fecha en que comenzará el ciclo escolar 2026-2027.

Inicio y término de las vacaciones

El último día de clases para los estudiantes de educación básica es el miércoles 15 de julio de 2026, por lo que las vacaciones de verano comienzan a partir del jueves 16 de julio. El regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 está previsto para el lunes 31 de agosto de 2026, por lo que los estudiantes tendrán cerca de 47 días de descanso.

Estas fechas aplican al calendario escolar de la SEP para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. No obstante, algunas instituciones privadas o de educación media superior y superior pueden manejar calendarios distintos conforme a su organización académica.

Estados adelantan su descanso

Algunas entidades del país adelantarán su cierre de actividades por ajustes locales y las altas temperaturas que han registrado, con lo cual buscan proteger a los estudiantes; de tal forma que concluirán clases en las siguientes fechas:

19 de junio

Chihuahua . T endrá en esa fecha el fin de clases presenciales , pero el pasado 6 de julio finalizaron oficialmente el ciclo.

Sinaloa . Es el último día de clases regulares.

25 de junio

Colima.

26 de junio

Yucatán .

San Luis Potosí lo aplicó en algunas regiones .

30 de junio

Tlaxcala . Tuvo la conclusión de clases presenciales.

03 de julio