Mundial 2026: Guadalajara invierte más de 12,000 millones de pesos en movilidad e infraestructura

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la zona metropolitana de Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas mexicanas, se realizaron una serie de obras entre las que destacan la reconstrucción de la vialidad que comunica el Centro Histórico con el aeropuerto, incluida una ruta del sistema de transporte público eléctrico, además de la remodelación de la plazas públicas y canchas deportivas. Todo ello con una inversión de más de 12,000 millones de pesos, según el gobierno del estado.

La obra más importante fue la reconfiguración de la carretera a Chapala en el tramo que conecta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el centro de la capital jalisciense.

Se construyeron tres carriles más por sentido para quedar en 12 carriles de concreto hidráulico. Las obras incluyeron ciclovía, banquetas, arbolado e iluminación.

Ese acceso al aeropuerto se complementará con la rehabilitación del Camino Real a Colima que permite acceder a la terminal aérea por la parte trasera.

Nuevo acceso al Aeropuerto

El Grupo Aeroportuario del Pacifico construyó un nuevo acceso vial a la terminal desde la carretera Guadalajara-Chapala.

Se trata de la ampliación a tres carriles del ingreso a la terminal con el objetivo de mejorar el flujo vehicular de acceso a la terminal.

Incluye el desarrollo de la vialidad interna que conectará con la avenida Adolf Horn. Durante la justa mundialista, este tramo operará exclusivamente para fines logísticos y operativos del evento, sin acceso para el público en general y sin afectar la operación habitual del aeropuerto.

En la zona se tiene contemplado un paso elevado sobre la carretera Chapala, el cual es un proyecto a plazo a terminarse en 2029.

Para no afectar el flujo vehicular de los asistentes al Mundial y de los ciudadanos, desde el 31 de mayo se suspendieron temporalmente los trabajos sobre la carretera a Chapala. Estas actividades se retomarán una vez concluido el periodo de alta demanda vial. Esta pausa no implicará un retraso en la obra, ni afectaciones a los pasajeros, asegura el grupo aeroportuario.

También fue construido un patio de estacionamiento para taxis de plataformas. Está a 800 metros del aeropuerto para vehículos de plataformas. Estará conectado con la terminal con autobuses que serán gratuitos.

Línea 5 del sistema de electromovilidad conectara el Centro Histórico con el aeropuerto

El 4 de junio pasado fue inaugurada la línea 5 del sistema de electromovilidad con tres rutas troncales para conectar al Centro Histórico de Guadalajara con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Esta obra tuvo un costo de 5,300 millones de pesos.

La primera llega a la zona de Chapalita Inn, la segunda hasta el Parque Agua Azul y la tercera en las instalaciones de Expo Guadalajara.

También fue construida la línea 4 del transporte público que fue financiada con recursos del gobierno federal.

Comunica la zona sur del área metropolitana de Guadalajara con el municipio de Tlajomulco de Zuñiga y atiende a alrededor de 116,000 usuarios diariamente.

Remodelación de plazas en el Centro Histórico

En el centro histórico de Guadalajara fue remodelada la zona que los tapatíos llaman la cruz de plazas, que es la zona donde está la Plaza de la Liberación, Plaza Guadalajara, Plaza de Armas y Rotonda de los Jaliscienses ilustres.

Para ello se invirtieron alrededor de 200 millones de pesos.

En la Plaza Liberación se colocaron luminarias, se rehabilitaron las fuentes y se mejoró el paso peatonal que conecta con el Teatro Degollado.

En esa zona también fue rehabilitado el Paseo Cabañas, donde se habilitó un espejo de agua con chorros interactivos.

En esa parte de la ciudad funcionará durante 39 días el FIFA Fan Fest, donde se instalarán pantallas gigantes y habrá una zona para conciertos.

También se remodeló la glorieta La Minerva. Esa zona se ocupará para conciertos masivos con motivo del Mundial. Se invirtieron en esa obra 70 millones de pesos.

En Puerto Vallarta, una obra relevante es el corredor de electromovilidad Medina Ascencio, el cual contará con 38 unidades eléctricas. La inversión fue de 879 millones de pesos.

Remodelación de Canchas de futbol

De acuerdo con el gobierno del estado se remodelaron 270 canchas de futbol. El objetivo fue que cada uno de los 125 municipios que integran la entidad tuviera al menos dos canchas rehabilitadas.