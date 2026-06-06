CDMX invierte casi 30,000 millones de pesos en obras para el Mundial 2026

Con motivo del Mundial de Futbol 2026, en la Ciudad de México se invirtieron 29,600 millones de pesos. Aunque la mayoría de ellas ya se terminaron, hay algunas en las que todavía hoy se trabaja a marchas forzadas para que estén listas antes del próximo jueves, cuando se celebrará la a ceremonia inaugural de la fiesta deportiva.

Concluye primera de tres etapas de remodelación en el aeropuerto

Una de las principales obras es la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que será la principal puerta de entrada a la capital del país de los visitantes extranjeros que asistan a los partidos del futbol y a las fiestas que se realizan en torno a ellos.

El 30 de mayo pasado, la Secretaría de Marina, que administra esa terminal, entregó la primera de tres etapas de remodelaciones del inmueble.

Hasta ahora el Grupo Aeroportuario Marina ha ejercido 6,500 millones de pesos de 10,000 millones de pesos que tiene como presupuesto para remodelar las dos terminales, áreas operativas y zonas de mantenimiento.

Concretamente remodelaron 36 salas de última espera y puntos de embarque en la terminal 1 y 20 salas de última espera en la terminal 2.

En las últimas semanas se reemplazaron plafones, pisos, muros, luminarias, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Se ampliaron salas de espera y sus pasillos, así como filtros de seguridad, vialidades y estacionamientos.

Además, se instaló señalética digital, sistemas de audio, pantallas de información de vuelo, así como un nuevo servicio de internet más eficiente y rápido.

También se modernizaron los equipos de seguridad y se reforzó el sistema de videovigilancia, que se compone de 3,629 cámaras con inteligencia artificial.

En los filtros de seguridad instalaron validadoras de documentos para evitar el ingreso de personas no autorizadas.

Comenzaron a instalar nuevas máquinas para inspección del equipaje de mano.

En la Terminal 2 se reordenaron las vialidades con la ampliación de carriles y la ampliación de la glorieta exterior, así como la construcción de nuevos estacionamientos con capacidad para 290 vehículos que se suman a 1,200 cajones disponibles en dos estacionamientos habilitados para mejorar la circulación en dicha terminal.

Mejoraron las condiciones de los pasillos, instalaciones de las bahías ubicadas afuera de la zona federal y se realizaron obras para el mantenimiento de 70 bombas en los cárcamos. También se modernizaron las subestaciones eléctricas y se dio mantenimiento mayor a 85 de 250 hectáreas de áreas verdes en la zona operativa para renivelar el terreno, y así favorecer una mejor captación de aguas pluviales.

Además, aumentó el equipamiento para unidades hidroneumáticas de limpieza y desazolve, camiones cisterna, barredoras, y equipos de succión de agua.

Gobierno de la CDMX ejerce 23,000 mdp en obras de mejoramiento urbano

El gobierno de la Ciudad de México destinó un presupuesto de 23,122 millones de pesos para realizar alrededor de 2,000 obras relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas del gobierno capitalino, Juan Pablo de Botton Falcón, el programa de obras se divide en tres sectores: una batería de trabajos de mejoramiento de espacios públicos en donde se ejercieron 10,358 millones de pesos; tareas para el mejoramiento de los sistemas de agua potable y drenaje, al que se le destinaron 7000 millones de pesos; y para mejorar el sistema de movilidad, con 5,764 millones de pesos.

Obras realizadas en la CDMX con motivo del Mundial 2026.Gráfico: El Economista

Amplían y remodelan instalaciones de trolebús, metro y tren ligero

En el sector movilidad es donde se encuentran las obras más costosas realizadas con recursos del gobierno capitalino y son la construcción de la línea 14 del Trolebús que va de Ciudad Universitaria a CETRAM Huipulco, para el cual se asignaron 14,636 millones de pesos; la remodelación de 20 estaciones del Metro, al que se destinaron 2,463 millones de pesos y la ampliación del Tren Ligero (El Ajolote) de Taxqueña a Xochimilco, con 2,387 millones de pesos.

La línea 14 del trolebús tendrá aproximadamente 11 kilómetros y contará con 16 estaciones y 28 paradas.

Las obras en el metro incluyen mantenimiento mayor, rehabilitación de material rodante y renovación de estaciones.

Las obras del Tren Ligero incluye la adquisición de 17 trenes ligeros articulados y un sistema ferroviario de regulación y control de tráfico de ese medio de transporte. Según la jefa de Gobierno, Clara Brugada se duplicó la capacidad de ese medio de transporte.

La Ruta Cero, a la que le llaman La Ruta del Chapulín que va de Chapultepec a Universidad es un sistema de transporte eléctrico que correrá por el Circuito Interior, conectando las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán.

Se espera que el tiempo de recorrido sea de 53 minutos y tendrá 22.1 kilómetros de ruta. Dispondrá de una flotilla de 60 trolebuses nuevos. Está lista para su inauguración.

Calzada elevada de Tlalpan encabeza lista de obras en inmediaciones del centro de la ciudad

Por otra parte, destaca la pavimentación de 250 kilómetros de caminos en el que se invirtieron 2,600 millones de pesos; la construcción en la calzada elevada de la Plaza Tlaxcoaque al metro Chabacano con ciclovía en donde se canalizaron 2,105 millones de pesos; iluminación de 334 kilómetros de vía pública con un presupuesto de 1,800 millones de pesos (se iluminaron completamente 60 colonias) y la rehabilitación de 500 escuelas a lo que se destinó 1,000 millones de pesos.

Para la habilitación de 316 canchas deportivas de futbol se destinaron 472 millones de pesos; para remodelas 104 mercados públicos se canalizaron 254 millones de pesos y para remodelar embarcaderos de Xochimilco 182 millones de pesos.

Después del Mundial se hará una intervención relevante en la línea tres del metro que corre de Indios Verdes a Universidad.

Donde se observan mayores atrasos en las obras es en la Calzada de Tlalpan, donde tuvieron que cerrarse varias estaciones del metro debido a las obras.

Por otra parte, las inversiones para mejorar los sistemas de agua y drenaje duplica la inversión promedio histórica anual y se destina para modernizar la red hidráulica, mejora de pozos, modernización de redes, tanques y colectores y para prevención de fugas.