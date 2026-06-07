Nuevo León incumplirá meta del Mundial 2026: las nuevas líneas del metro se concluirán hasta 2027

En Nuevo León se proyectaron 34 obras públicas para preparar a la zona metropolitana de Monterrey para recibir a los visitantes con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Varias no estarán listas antes de que inicie la fiesta deportiva, al menos en las condiciones prometidas.

El gobierno federal se comprometió a destinar entre 1,500 y 2,000 millones de pesos a Nuevo León para la construcción de esas dos líneas y obras de infraestructura en la ciudad.

Entre las obras destacan las nuevas líneas del metro 4 y 6 que pretenden ser parte del sistema de monorriel más grande del continente. De acuerdo con versiones periodísticas locales, el nuevo sistema de monorriel quedará listo entre septiembre y octubre de 2027.

De acuerdo con información del Fondo Nacional de Infraestructura, la ampliación de las líneas 4 y 6 del Sistema Metrorrey contempla una inversión de 11,485 millones de pesos.

La obra consta de siete estaciones, cinco trenes y 60 transmetros, con una longitud de 15.83 kilómetros, dividida en dos ampliaciones de monorriel:

La ampliación de la línea 4 tendrá una longitud de 7.7 kilómetros. Inicia en la estación Santa Catarina y se extiende hasta el entronque con la estación Pablo González Garza de la línea 4 de Metrorrey, con cuatro estaciones.

En tanto la ampliación de la línea seis tendrá una longitud de 8.13 kilómetros y contará con tres estaciones. Conectará la estación Apodaca con el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo.

También se inició la modernización de la línea 1, con una inversión de 171 millones de pesos.

Incluye rehabilitación y ampliación de línea para operar trenes de tres vagones; una extensión en un kilómetro hacia el norte; la construcción de la Terminal Norte; la ampliación andenes de 60 a 90 metros en 15 estaciones; así como nueva señalización, un sistema control de trenes y repotenciación red eléctrica.

Con estas obras se pretende duplicar la extensión del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la ciudad, al pasar de 38 a más de 80 kilómetros.

a Línea 6 conectará el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el centro de la ciudad.

Además, la 4 comunicará diversos sitios de interés turístico, entre ellos la Torre Rise, en cuyo piso 100 se pretende habilitar un mirador turístico, la cual tampoco estará a tiempo para la fiesta mundialista.

La meta es comprar 4,000 autobuses para el transporte público

Para el Mundial se anunció la renovación de la flota de transporte público, lo cual implicó la compra de 4,000 autobuses. Además, se proyectó la construcción de 500 paraderos.

Además, fue remodelado y ampliado el Parque Fundidora de Monterrey, el cual ahora estará conectado con el sistema de transporte colectivo metro.

Se amplió con 20 hectáreas para que su capacidad se incremente a 120,000 personas. En ese lugar se realizará el Fan Fest.

Se inició la construcción del Parque del Agua en un área de 100 hectáreas frente al estadio de Los Rayados de Monterrey, sede del mundial. No estará listo antes del inicio del torneo, al menos no en los términos previstos originalmente.

Las obras en la ciudad con motivo de la fiesta deportiva incluyen la habilitación de nuevos corredores verdes, lo que incluye la reforestación con más de 800,000 árboles.

Debajo de la línea 4 del Metro construida en monorriel, se proyecta un parque lineal de siete kilómetros que conectará la Macro Plaza, el Paseo Santa Lucía, el Parque Fundidora de Monterrey y la zona de Santa Catarina.

En la presa de La Boca se construyó un Malecón.

El gobierno estatal aseguró que para el próximo jueves estarán listos los parques Presa León, Tigre, del Árbol, La Estanzuela, El Cuchillo, Cierro Prieto, Las Mitras, La Silla y Niños Héroes.

Los preparativos para el Mundial incluyen la construcción de un cuartel general para la Fuerza Civil.

Por otra parte, el gobierno estatal prometió construir 500 nuevas canchas de futbol.

Los preparativos incluyen la renovación de la Aduana Internacional de Colombia y la carretera La Gloria-Colombia.