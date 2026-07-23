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Bolsa mexicana registra fuerte caída ante preocupaciones sobre Oriente Medio
Los índices locales cayeron, después de dos sesiones con ganancias, siguiendo a sus pares del exterior ante un aumento de la aversión por los activos de riesgo.
Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices locales cayeron, después de dos sesiones con ganancias, siguiendo a sus pares del exterior ante un aumento de la aversión por los activos de riesgo.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 1.54% a 66,266.01 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 1.60% a 1.338,86.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la embotelladora Arca Continental, con 4.45% menos a 196.39 pesos, seguida por la procesadora de maíz Gruma, con 3.84% menos a 268.93 pesos.
os precios del petróleo subieron más de 6%, sobre la línea de 91 dólares tras conocerse que hutíes de Yemen atacaron dos petroleros saudíes, aumentando el nerviosismo por la guerra en Oriente Medio y la posibilidad de afectaciones en el suministro.