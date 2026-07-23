Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 1:00 min

Bolsa mexicana registra fuerte caída ante preocupaciones sobre Oriente Medio

Los índices locales cayeron, después de dos sesiones con ganancias, siguiendo a sus pares del exterior ante un aumento de la aversión por los activos de riesgo.

main image

Las bolsas locales cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices locales cayeron, después de dos sesiones con ganancias, siguiendo a sus pares del exterior ante un aumento de la aversión por los activos de riesgo.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 1.54% a 66,266.01 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 1.60% a 1.338,86.

image

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la embotelladora Arca Continental, con 4.45% menos a 196.39 pesos, seguida por la procesadora de maíz Gruma, con 3.84% menos a 268.93 pesos.

os precios del petróleo subieron más de 6%, sobre la línea de 91 dólares tras conocerse que hutíes de Yemen atacaron dos petroleros saudíes, aumentando el nerviosismo por la guerra en Oriente Medio y la posibilidad de afectaciones en el suministro.

Temas relacionados

José Antonio Rivera

Analista de mercados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete