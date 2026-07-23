IA y cambio demográfico, los retos estructurales para las pensiones en la actualidad: FIAP

San José, Costa Rica.- La irrupción de la Inteligencia Artificial y el cambio demográfico son los dos retos estructurales que actualmente enfrentan los sistemas pensionarios de todo el mundo, consideró el presidente de la Federación Internacional de Administradores de Pensiones (FIAP), Guillermo Zamarripa.

En entrevista durante el Seminario Internacional FIAP-WPA 2026, Zamarripa detalló que por un lado, la irrupción de la IA está transformando al empleo en todo el mundo, lo que para efectos de los sistemas de pensiones es el equivalente a un auténtico terremoto.

Esto debido a que la IA va a provocar que se pierdan empleos y que se creen nuevos, además de que también transformará las formas en la que la gente labora y el cómo las personas entran y salen del mercado laboral.

“A nivel estructural, ¿qué va a pasar con el mercado laboral? ¿Cómo (la IA) va a afectar el arreglo institucional vigente en los países? Eso no lo estamos entendiendo y estamos quedando a deber. Las instituciones laborales, de seguridad social, de pensiones, hay que repensarlas en este momento”, comentó.

Por otro lado, mencionó que el cambio demográfico que se vive a nivel internacional (con menor fertilidad y mayor longevidad que da como resultado poblaciones más viejas), pone también sobre la mesa varios debates en materia de pensiones.

“El debate fiscal, por ejemplo. En un sistema de pensiones en el cual hay muchos viejos y pocos jóvenes, pues el tema de cómo lo financias es bien importante, no puede ser gasto corriente, por el equilibrio fiscal”, dijo.

Asimismo, agregó que se genera otro debate respecto a cómo lograr un equilibrio entre generaciones en materia pensionaria, pues ya no hay suficientes jóvenes que alcancen para financiar las pensiones de la población mayor.

Al respecto, refirió el caso de Francia en donde hay un choque generacional pues mientras todos los pensionados quieren recibir sus pensiones, los jóvenes están inconformes con tener que pagar más impuestos para financiar esas pensiones pues no sienten que estén recibiendo algo a cambio.

Por todas estas problemáticas dijo, es necesario que las pensiones se repiensen como pilares múltiples, en donde ya no hay una sola fuente de ingresos en el retiro sino “modelos mixtos”.

“El gasto de pensiones no lo puedes financiar con gasto público, necesitas un stock de ahorro que te ayude a financiar el gasto pensionario”, indicó.

México, la referencia en AL

Por otro lado, Zamarripa, quien tambien es el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), destacó que el sistema de pensiones privado de México (las Afores) es actualmente la referencia para la región de América Latina.

Esto debido a que en nuestro país, se han realizado diversas reformas al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en los últimos años que lo han puesto a la vanguardia, destacando la reforma de 2020 que incrementó las aportaciones obligatorias a las Afores y amplió el acceso a la Pensión Mínima Universal.

“México es una referencia porque al final es un sistema bastante equilibrado, que ha hecho las cosas bien, que sigue construyendo, que sobre la marcha corrigió la parte operativa”, refirió.

Finalmente, subrayó que el tamaño de la economía mexicana hace que el SAR sea el sistema pensionario privado más relevante en términos de magnitud entre los países latinoamericanos de habla hispana.