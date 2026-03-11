CAMe suspende la fase 1 de contingencia ambiental en CDMX y Edomex: ¿Qué vehículos no circulan el jueves?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y por lo tanto se cancela también la implementación de la medida del doble hoy no circula.

El organismo detalló que tomó la decisión de levantar las restricciones debido a que los modelos de pronóstico meteorológico pronostican que el sistema anticiclónico que afectó a la región desde inicios de esta semana podría perder intensidad a partir de este jueves 12 de marzo, sumado a la cercanía del frente frío número 40.

Dichas condiciones permitirán mayor ingreso de humedad, viento definido del norte y descenso de las temperaturas y por lo tanto se contará con mayor ventilación para facilitar la dispersión de lo contaminante, explicó la CAMe en un comunicado.

Las autoridades medioambientales locales recordaron que este jueves 12 se aplicará de manera normal el programa Hoy no Circula.

¿Qué autos no circularán el jueves en CDMX y el Estado de México?

En la restricción de circulación habitual para la Zona Metropolitana del Valle de México, los vehículos que no circulan los jueves de 5:00 a 22:00 horas son:

Vehículos particulares engomado color verde, terminación de placas 1 y 2, con hologramas 1 y dos,