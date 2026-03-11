Amandine Miquel: “ser una gran entrenadora es tener una identidad de juego clara”

En México, Amandine se enamoró del futbol a principios de la década de los noventa y 30 años después, regresó al país certificada como entrenadora y con experiencia dirigiendo en la Premier League y la liga francesa.

Apenas llegó a Monterrey en diciembre pasado, y de inmediato, escaló a las Rayadas al liderato del Clausura 2026 y se han mantenido así, la mayor parte del torneo. Los resultados inmediatos reflejan el fundamento de Amandine Miquel: tener una idea clara de juego.

La francesa atendió a El Economista después de entrenar a las jugadoras. Su español es fluido y sus respuestas concretas. Subraya que la liga mexicana y el club Monterrey le convencieron por su desarrollo, avances y la brecha de calidad es corta respecto a las mejores ligas del mundo. Solo que, las mujeres aún no son mayoría en los banquillos.

“La Liga MX Femenil está entre las tres o cuatro mejores del mundo, lo digo por haber estado en Inglaterra, la mejor y eso me permite comparar y no solo con lo que leo. Comparar con lo que me pasó, hice la temporada entera en la mejor liga del mundo, o una de ellas, si también tomamos en cuenta la de Estados Unidos, pero son ligas y tipo de juego diferentes. Si comparo la francesa, considerada una de las mejores, con la de México, donde llevo dos meses y medio, puedo pensar que incluso es mejor que en Inglaterra. Comparo infraestructura, staff, nivel de jugadoras, datos de rendimiento, GPS, el nivel físico, táctico y técnico, mezclado con la afición, los estadios y todo lo que está alrededor de la liga”.

En 10 jornadas, las Rayadas mantienen el invicto. Es el club puntero de la clasificación y el mejor en la estadística ofensiva y defensiva. De esta manera, Amandine prueba que basta una temporada para aterrizar una idea de juego, que es como la huella digital de los técnicos.

—¿Qué es ser una gran entrenadora? ¿Ganar muchos títulos?

—“Tener una identidad e idea de juego clara, una mentalidad de lucha, siempre peleando por cada balón, por todo. Los resultados no los puedes descifrar, todos quieren ganar, pero eso se dice muy fácil. La pregunta es ¿cómo vamos a tener más chances? o poner las cosas alrededor de las jugadoras. y en la cancha para que el equipo tenga más chance de ganar. Aunque hayas hecho todo, también puedes perder.

Más que ganar títulos o ganar o perder, se trata de llegar en la mañana y salir por la tarde, con la seguridad de que cada jugadora está dando lo máximo para mejorar el equipo. Así es como veo las cosas y siempre hay que mejorar, ser muy exigentes y prestar mucha atención a los detalles”.