Oro cae por fortaleza del dólar y preocupación sobre inflación

El oro cayó el miércoles, arrastrado por el repunte del dólar y las crecientes preocupaciones por la inflación, que reforzaron las expectativas de un alza de las tasas de interés.

El oro al contado bajó 0.5% a 5,165.93 dólares por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril cayeron 1.3% a 5,174.40 dólares.

El índice dólar subió 0.5%, encareciendo las materias primas cotizadas en dólares para los tenedores de otras divisas.

“El mercado del oro parece estar en un estira y afloja entre la demanda de refugio seguro impulsada por la guerra y la preocupación por unas tasas de interés más altas durante más tiempo”, afirmó Peter Grant, vicepresidente y estratega sénior de Metales de Zaner Metals.

El petróleo subió 4% debido a que los nuevos ataques a buques en el estrecho de Ormuz agravaron los temores de interrupción del suministro, y analistas afirmaron que la propuesta de la Agencia Internacional de Energía de liberar reservas era insuficiente para aliviar esos temores.

Irán afirmó que el mundo debería prepararse para que el petróleo alcance los 200 dólares por barril.

En tanto, datos mostraron que el índice de precios al consumo de Estados Unidos subió 0.3% en febrero, en línea con las previsiones y por encima del aumento del 0.2% de enero. El IPC subió 2.4% en el año hasta febrero, también en línea con las expectativas.

En otros metales preciosos, la plata al contado perdió 4.1% a 84.82 dólares por onza; el platino cayó 1.1% a 2,175.60 dólares; y el paladio perdió 1.5% a 1.630,84 dólares.

Aluminio al alza

El aluminio repuntó el miércoles, a medida que la atención se centró en las pérdidas de suministro globales derivadas del conflicto en Medio Oriente, tras una breve ola de ventas provocada por los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre la guerra con Irán.

El aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 1.1% a 3,444 dólares por tonelada métrica. A principios de esta semana, alcanzó los 3,544 dólares por tonelada, el precio más alto desde abril de 2022.

Medio Oriente alberga alrededor de 7 millones de toneladas métricas de capacidad de fundición de aluminio, lo que supone aproximadamente el 9% del total mundial.

La guerra ha paralizado los envíos debido al cierre del estrecho de Ormuz y ha puesto en peligro el suministro mundial de aluminio, utilizado en el transporte, la construcción y el embalaje. Mientras Donald Trump dice que el conflicto está cerca de terminar.

Aluminium Bahrain o Alba, que gestiona una de las fundiciones más grandes del mundo, declaró fuerza mayor y advirtió a sus clientes de retrasos en los envíos, mientras que la fundición qatarí Qatalum comenzó a cerrar.