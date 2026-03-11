Wall Street mixto por menor apetito por riesgo

Las acciones estadounidenses cerraron a la baja el miércoles debido a que los mercados pasaron por alto en gran medida un informe de inflación moderado y se centraron en cambio en la intensificación de las hostilidades y las crecientes repercusiones relacionadas con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El S&P 500 perdió 0.08%, a 6,775.79 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 0.08%, a 22,716.14 unidades y el Dow Jones cayó 0.6%, a 47,417.27 enteros.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, los bienes de consumo básico registraron el mayor porcentaje de caída, mientras que la energía fue el claro ganador, subiendo 2.5% por el aumento de los precios del crudo .

El comercio se mantuvo volátil durante gran parte de la sesión, ya que los inversionistas se vieron envueltos en un tira y afloja por la preocupación por el suministro de petróleo.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Departamento de Trabajo indicó que la inflación se mantuvo moderada el mes pasado, coincidiendo con las expectativas de los analistas.

El crecimiento anual del IPC se sitúa ahora a medio punto porcentual del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Aun así, los mercados restaron importancia al informe, ya que es anterior a la guerra contra Irán, que ha disparado los precios del crudo y podría avivar la inflación.

El nerviosismo por la inflación aumentó después de que el comando militar de Irán dijera que el mundo debería prepararse para que los precios del crudo alcancen los 200 dólares por barril, más del doble de su nivel actual.

“En un entorno tan incierto, los mercados y los inversionistas están ávidos de cualquier señal, en una u otra dirección”, declaró Matthew Keator, socio director de Keator Group, una firma de gestión patrimonial. “Han surgido informes falsos o inexactos, y los mercados están fluctuando con este tipo de noticias”.

Se espera que la Fed deje sin cambios su tasa de interés en su próxima reunión de política monetaria, durante la cual los responsables de las políticas evaluarán la posibilidad de un aumento repentino de los precios frente a las señales de un debilitamiento del mercado laboral, una combinación que genera preocupaciones sobre una posible estanflación.

Suben por segundo día

El mercado de valores mexicano sumó dos días de ganancias a media semana, mientras que los inversionistas siguieron de cerca el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 0.24% para operar en 67,559.78 puntos, en tanto que el FTSE-Biva, de la Bolsa Institucional de Valores, subió 0.36% para ubicarse en 1,343.18 enteros.

En la mente de los inversionistas sigue la preocupación por las repercusiones de la guerra con Irán, impulsando la volatilidad del mercado petrolero y en los mercados accionarios.

Los principales índices de los mercados en Asía abrieron a la baja el jueves, mientras los inversionistas lidiaban con la volatilidad en los precios del petróleo y las crecientes tensiones en Medio Oriente, al tiempo que los futuros de los índices estadounidenses retrocedieron.

El Nikkei de Japón cayó 1.25% hasta los 54,343 puntos, mientras que el Kospi de Corea del Sur retrocedió 0.39% en 5,587.98 unidades y el Hang Seng de Hong Kong perdi+ó 0.24% a 25,898.76 puntos. Por otro lado, el Shanghai Composite de China avanzó ligeramente 0.25% en 4,133.43 unidades.

En tanto que, los futuros del promedio industrial Dow Jones bajaron alrededor de 1% en 46,985.70 puntos, mientras que los futuros del Nasdaq Composite retrocedieron 0.75% en 24,778.80 unidades y los futuros del S&P 500 cayeron 0.80 hasta los 6,721.50 enteros.