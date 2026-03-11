El 91% de las gasolinerías en México venden la Magna a menos de 24 pesos

Pese al incremento de los precios de las gasolinas y el diésel en México por la guerra en Irán, más del 90% de las gasolinerías en el país cumplen el pacto voluntario para vender el litro de gasolina regular o Magna a menos de 24 pesos.

De acuerdo con datos de la consultora PETROIntelligence, el cumplimiento del pacto a nivel nacional era de 91% al 9 de marzo, una reducción de 2 puntos porcentuales respecto a una semana antes.

La ligera reducción en el cumplimiento se da luego de que el precio de la gasolina regular o Magna incrementó tres centavos (de 23.58 pesos a 23.61 pesos por litro) en la primera semana del conflicto en Irán, esto a raíz del repunte en los precios internacionales del petróleo que ya se han moderado en los últimos días.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno renovó por seis meses más el pacto voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que vendan la gasolina regular o Magna a menos de 24 pesos por litro.

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio”, dijo a través de su cuenta de la red social X tras una reunión con empresarios gasolineros en Palacio Nacional.

Asimismo, el lunes pasado no descartó que si el repunte de los precios internacionales del petróleo por la guerra en Irán llega a impactar a la gasolina en México, su gobierno reactivaría los estímulos fiscales.

Esto luego de que, tras la primera semana de la guerra en Irán, el gobierno federal dejara sin estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel a pesar de que los precios internacionales del petróleo subieron más de 30 por ciento.

¿En qué estados se cumple más el pacto?

Los estados en donde el 100% de las estaciones de servicio vendían la gasolina por debajo de 24 pesos al cierre del 9 de marzo eran Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz.

Otros estados con un cumplimiento de 99% eran Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tabasco y Tlaxcala.

Mientras que Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, y Zacatecas vendían la gasolina a menos de 24 pesos en más del 90% de sus estaciones de servicio.

¿En qué entidades se cumple menos con el tope al precio del combustible?

En contraste, las dos entidades con el menor nivel cumplimiento eran Quintana Roo y Baja California Sur, en donde solo el 8 y 31% de las estaciones de servicio, respectivamente, vendían la gasolina regular a menos de 24 pesos.

Asimismo, son estas dos entidades en donde el precio promedio de la gasolina regular es el más alto en todo el país, vendiéndose a 24.69 pesos en Quintana Roo y a 24.27 pesos en Baja California Sur al 9 de marzo.

Otros estados en donde la gasolina regular igualmente se vendía a un precio promedio por encima de los 24 pesos son Nayarit ($24.08) y Oaxaca ($24.04), mientras que en Campeche se despachaba a 24 pesos exactos.

¿Por qué subió el petróleo ante la guerra en Irán?

Al inicio de la guerra en Irán, la nación persa amenazó con que bloquearía el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del suministro mundial de crudo y gas natural.

Sus amenazas de que no permitirá el paso de “ni siquiera un litro de petróleo” por el estrecho, reiteradas este miércoles por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraníes, ha dejado cerrado en los hechos una vía crucial para el paso del petróleo del Golfo Pérsico.

Esta situación ha provocado que desde el inicio de la guerra, el precio del petróleo Brent del Mar del Norte haya incrementado 36%, pasando de 72.87 dólares por barril antes de la guerra a 99.04 dólares al cierre de este miércoles.

La madrugada del pasado lunes los precios del crudo alcanzaron sus mayores niveles desde junio de 2022 al rebasar los 110 dólares por barril, para luego corregirse a la baja tras el anuncio del Grupo de los 7 (G7) de que estaban preparados para liberar reservas petroleras de emergencia.

De hecho, este miércoles la Agencia Internacional de Energía liberó 400 millones de barriles de petróleo, siendo la mayor liberación en su historia, con el objetivo de frenar el alza del llamado “oro negro”.