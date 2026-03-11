Persiste la mala calidad del aire: CAMe mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en la ZMVM

La calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México continúa siendo considerada "mala", por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que mantendrá la fase 1 de contingencia ambiental y el doble hoy no circula.

El organismo detalló que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México detectó una concentración de ozono de 146 ppb, en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC) ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México.

Doble Hoy No Circula el miércoles: ¿Qué vehículos no pueden transitar este miércoles 11 de marzo?

Los automóviles que aún deben suspender su circulación son:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4. Unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México. Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en tres primeros puntos, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Las autoridades medioambientales detallaron que se mantendrán monitoreando la calidad del aire y la evolución de las condiciones meteorológicas de la región para emitir su último reporte de este miércoles alrededor de las 20:00 horas o antes en caso de que las condiciones cambien.