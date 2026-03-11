The Home Depot cerró temporalmente 23 tiendas en México tras disturbios por caída de "El Mencho"

The Home Depot cerró temporalmente 23 tiendas en México como medida de seguridad tras los disturbios generados por un operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado domingo 22 de febrero.

Aunque la decisión afectó temporalmente las ventas, la cadena de tiendas de mejoras para el hogar logró normalizar sus operaciones en los tres días posteriores.

“Empezamos a ver que ya no había afluencia a las tiendas y cerramos 23 en total. Obviamente tuvo un impacto importante en ventas, pero en los siguientes tres días recuperamos algunas plazas y otras han sido un poco más lentas en recuperarse”, explicó el presidente y CEO de la empresa, José Antonio Rodríguez Garza.

Las tiendas que cerraron se ubican en las ciudades de Guadalajara, Puerto Vallarta, Colima, Manzanillo, Reynosa y en algunas localidades del Bajío.

La decisión, abundó el directivo, buscó proteger a empleados y clientes mientras la situación de violencia se estabilizaba.

A pesar de la situación de inseguridad que se generó, con bloqueo de carreteras y saqueo de en algunos comercios, sus colaboradores estuvieron a salvo y no se registraron daños en sus tiendas.

“Afortunadamente no tuvimos ningún daño entre nuestros clientes, asociados o en nuestras instalaciones. Nada de saqueos”, aseguró luego de comentar que en todo momento mantuvieron una estrecha comunicación ante la desinformación que se suscitó.

El CEO de la empresa recordó que en el momento de mayor tensión, la empresa pidió a empleados y clientes permanecer dentro de las tiendas hasta que la situación se calmara, ya que el transporte público se suspendió en varias zonas.

Incluso, algunas tiendas funcionaron como refugio temporal. En Puerto Vallarta, donde hay turistas canadienses y estadounidenses, buscaron resguardarse dentro de las instalaciones.

“Estas situaciones las hemos vivido a menor escala y eventualmente, pues se recuperan las ventas”, reiteró José Antonio Rodríguez.