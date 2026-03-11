Doble play de Italia sobre México: lo deja sin Clásico ni Juegos Olímpicos

La sorprendente selección de beisbol de Italia, que ni siquiera es top 10 del ranking internacional, protagonizó un doble play sobre México en el cierre de fase de grupos de la edición 2026 del Clásico Mundial (WBC, por sus siglas en inglés).

Los italianos humillaron 9-1 a los mexicanos con una notable actuación ofensiva que incluyó cuatro jonrones. Y así, en una sola noche, derrumbaron dos sueños del Tri: mejorar su participación histórica en el WBC y seguir en la pelea por un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Vinni Pasquantino, bateador zurdo de Kansas City Royals desde 2022 y que firmó 32 jonrones en la temporada 2025 de Grandes Ligas (MLB), fue el principal verdugo de México al conseguir tres vuelacercas. El otro fue de Jon Berti.

Ese poderío hizo pasar desapercibida la rotación de siete pítchers para México, incluyendo a Javier Assad (Chicago Cubs), Brennan Bernardino (Colorado Rockies) y Andrés Muñoz (Seattle Mariners).

México intentaba igualar o superar su mejor participación en la historia del WBC, que fue el tercer lugar obtenido en 2023 con el mismo mánager actual, Benjamín Gil.

El camino empezó con firmeza tras vencer 8-2 a Gran Bretaña y 16-0 a Brasil dentro del Grupo B, disputado en el Daikin Park de Houston, donde la mayoría de las gradas se pintaban de verde en cada uno de los partidos del Tri.

Pero el primer golpe ocurrió ante Estados Unidos, perdiendo 3-5 y dejando el pase a cuartos de final a la deriva con sólo un enfrentamiento pendiente.

La situación se puso todavía más crítica un día antes del último partido de México, contra Italia, ya que los propios italianos vencieron 8-6 a Estados Unidos y motivaron un escenario de triple empate (con récord de 3-1) en la cima del Grupo B.

Las calculadoras y reglamentos estuvieron en amplia consulta para conocer los criterios de desempate. Sin embargo, Italia volvió a tomar el destino por sus manos y borró ese escenario con la victoria sobre México, que fue su tercera consecutiva en WBC. Ya le había ganado 6-5 en 2013 y 10-9 en 2017, a pesar de que el Tri llegó ganando al noveno inning en ambos partidos.

La nueva victoria sobre México dio a Italia su primera fase de grupos invicta (4-0) en la historia del WBC y, por consecuencia, su primer liderato hacia cuartos de final.

México, en contraste, fue eliminado en fase de grupos por tercera vez, como en 2013 y 2017, justamente cuando también perdió ante Italia.

Italia avanzó a cuartos de final del WBC 2026 como líder inesperado del Grupo B, mientras que Estados Unidos obtuvo el segundo boleto. México, Gran Bretaña y Brasil regresaron a casa.

Fuera de los Olímpicos

México contó con 16 peloteros de MLB y tres más de Ligas Menores en el róster del WBC 2026, resaltando a Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays), Randy Arozarena (Seattle Mariners) y Jarren Durán (Boston Red Sox), además de los pítchers antes mencionados.

Pero eso no fue suficiente para vencer a Italia en el último partido de fase de grupos, lo que habría representado el pase a cuartos de final del WBC y seguir en la lucha por uno de los dos cupos para el continente americano hacia Los Ángeles 2028.

El beisbol es el primer deporte que entregará boletos a los Juegos Olímpicos 2028. Con poco más de dos años de anticipación, la Confederación Mundial de este deporte (WBSC, por sus siglas en inglés) estipuló que el WBC aportaría dos plazas para América, dejando de lado a Estados Unidos, que ya tiene boleto por ser anfitrión.

México ya no está en la contienda por los Juegos Olímpicos tras ser eliminado en fase de grupos, además, porque cuatro selecciones americanas sí lograron avanzar a cuartos de final: Canadá, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Ellas se disputarán los dos boletos a Los Ángeles 2028.México seguirá teniendo en su registro una participación en Juegos Olímpicos. Fue en Tokio 2020 y quedó en último lugar.

Después de Los Ángeles 2028, donde competirán tres selecciones de América (Estados Unidos y los dos mejor ubicados del WBC 2026), aún no se sabe si el beisbol seguirá siendo parte del programa oficial de deportes olímpicos.

Cuartos de final del Clásico Mundial 2026

Viernes 13 de marzo:

Corea del Sur vs ganador del Grupo D (Venezuela o República Dominicana)

Estados Unidos vs Canadá.

Sábado 14 de marzo: