Guerra en Oriente Medio genera pérdidas turísticas por 600 millones de dólares al día: WTTC

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) estimó que la guerra en Oriente Medio está generando pérdidas por 600 millones de dólares diarios en la región por las interrupciones de transporte, la falta de conectividad aérea y la desconfianza de los viajeros.

El análisis se basó en su pronóstico previo al conflicto para 2026, el cual proyectaba 207,000 millones de dólares en gasto de visitantes internacionales en la región durante este año. Cualquier interrupción en los flujos de viaje se traduce rápidamente en un impacto económico sustancial en todo el ecosistema turístico.

Los principales centros regionales de aviación, incluidos Dubái, Abu Dabi, Doha y Baréin, que en conjunto procesan alrededor de 526,000 pasajeros al día, han experimentado cierres e interrupciones operativas a medida que el conflicto se intensifica, lo que afecta significativamente la conectividad regional y global.

En consecuencia, información del sector turístico refiere que los viajeros se han apresurado a cancelar sus vacaciones en la región y que más de 80,000 reservas a corto plazo se cancelaron durante la semana del 6 de marzo en el atractivo centro turístico de Dubai, según datos de reservas de plataformas como Airbnb y Vrbo recopilados por el grupo de datos AirDNA.

Para el WTTC, Medio Oriente desempeña un papel vital en los viajes globales, ya que la región representa 5% de las llegadas internacionales a nivel mundial y 14% del tráfico internacional de tránsito. Y exista la certeza de que cualquier interrupción afecta la demanda en todo el mundo, lo que impacta a aeropuertos y vuelos, hoteles, empresas de alquiler de autos y líneas de cruceros.

A pesar de los desafíos actuales, el WTTC enfatiza en su comunicación que el sector de viajes y turismo es uno de los sectores económicos más resilientes del mundo.

"El sector es el más resiliente de todos. El impacto del gasto de los visitantes internacionales en todo Medio Oriente es significativo y promedia alrededor de 600 millones de dólares estadounidenses al día, pero la historia demuestra que el sector puede recuperarse rápidamente, especialmente cuando los gobiernos apoyan a los viajeros mediante asistencia hotelera o repatriación. Nuestro análisis de crisis anteriores demuestra que los incidentes relacionados con la seguridad suelen registrar los tiempos de recuperación turística más rápidos, en algunos casos tan pronto como en dos meses, cuando los gobiernos y la industria trabajan juntos para restablecer la confianza de los viajeros", destacó la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara.

El consejo también destacó que los gobiernos en la región han trabajado incansablemente en los últimos días para apoyar los esfuerzos de recuperación.

"La comunicación clara, una sólida coordinación entre los sectores público y privado, y las medidas que refuercen la seguridad y la estabilidad son fundamentales para reconstruir la confianza de los viajeros y apoyar la recuperación del sector", agregó.

Por lo pronto, el WTTC, que representa al sector privado, continúa monitoreando la evolución de la situación en nombre de sus miembros y mantiene un contacto cercano con gobiernos y líderes de la industria para apoyar la seguridad de los viajeros y la resiliencia del sector global de viajes y turismo.