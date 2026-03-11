Sheinbaum envía a San Lázaro iniciativa en materia de vivienda social

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envío este miércoles a la Cámara de Diputados una iniciativa en materia habitacional, con el fin de "subsanar insuficiencia de vivienda social".

El proyecto busca reformar los artículos 1, 2, 4, 5, 16, 19, 48, 56, y 77 de la Ley de Vivienda para reforzar el derecho a las personas trabajadoras a una vivienda "adecuada" y dotar al Estado de herramientas que contribuyan a subsanar la insuficiencia de vivienda social.

Entre los principales cambios se plantea cambiar el término “digna y decorosa” por el de “adecuada” y establece como elementos y características de ésta los de accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación.

Propone como lineamientos de la política de vivienda, fomentar la concurrencia de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que otorguen crédito, financien, ya sea por sí o por terceras personas, o construyan vivienda para las personas trabajadoras o para cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 40., y 123 de la Constitución Política.

Considera que para hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada de las personas trabajadoras, esos organismos e instituciones podrán adquirir, rehabilitar, construir, demoler y financiar la autoproducción de vivienda; comprar o urbanizar terrenos para unidades habitacionales, enajenar o arrendar viviendas, generando condiciones que permitan a personas trabajadoras obtener un crédito barato y suficiente.

Refiere que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estimó que ocho millones 855,733 hogares se encontraban en condición de déficit habitacional, lo que equivale a 22.8 por ciento del total de hogares del país. Se identificaron 932,790 viviendas con pisos de tierra, 6.68 millones con techos de baja calidad, 1.42 millones con muros deficientes, y cuatro de cada 10 viviendas en rezago se construyeron hace al menos 30 años.

Asimismo, reconoce la incapacidad del mercado de atender a la población de menores ingresos, lo que constituye una falla estructural por el alto costo, la baja rentabilidad para el sector privado y la insuficiente diversidad financiamiento. Con ello se configura un mercado que excluye sistemáticamente a quienes más necesitan de una vivienda.