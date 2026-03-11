Estados mexicanos continúan con deuda sostenible al cierre del 2025

A pesar de que algunas entidades federativas incrementaron su deuda pública al cierre del año pasado, todos los estados mexicanos continuaron con sostenibilidad financiera, producto de la Ley de Disciplina Financiera.

De acuerdo con el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 31 entidades con obligaciones financieras se ubicaron en un nivel de endeudamiento sostenible -semáforo verde- en el último trimestre del 2025, salvo Tlaxcala que no tiene financiamientos contratados.

Esta situación de mantiene desde el segundo trimestre del año pasado, es decir, van tres trimestres consecutivos con todos los estados en semáforo verde, situación que deriva de los efectos de la Ley de Disciplina Financiera, la cual entró en vigor en abril del 2016, mostrando mejoras en la sostenibilidad de la deuda.

Por ejemplo, en dicho año, 10 entidades se encontraron en un nivel de endeudamiento en observación -semáforo amarillo- (Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas), mientras sólo uno en un rango elevado -semáforo rojo- (Coahuila).

La mejora se debe a la Ley de Disciplina Financiera, que es un marco jurídico que regula la gestión de recursos en estados y municipios, promoviendo finanzas públicas sostenibles, el uso responsable de la deuda y la transparencia.

Nace debido a que los gobiernos subnacionales registraban déficits insostenibles, una elevada contratación de deuda y nula transparencia.

Dentro de la ley está el Sistema de Alertas, el cual mide el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan contratados financiamientos y obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único.

Este marco establece tres indicadores para realizar la medición del sistema: 1) Deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición (ILD), 2) Servicio de la deuda y de obligaciones sobre ILD y 3) Obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.

Posteriormente, se determina el nivel de endeudamiento, así como su techo de financiamiento neto: sostenible (techo de 15% de los ILD); en observación (5% de los ILD) y elevado (0% de los ILD).

Crece deuda en nueve estados

Sobresale que todos los estados se encuentran en semáforo verde a pesar del aumento de la deuda pública en Tabasco (59.9% a tasa anual real), Aguascalientes (26.6%), Durango (9.7%), Puebla (8.5%), Baja California Sur (6.7%), Nuevo León (4.8%), Michoacán (3.2%), Chihuahua (3.1%) y Sonora (2.7 por ciento).

Al otro extremo, las caídas más pronunciadas se observaron en Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Colima, Coahuila, Tamaulipas y Campeche. En total, la deuda de las entidades ascendió a 686,519 millones de pesos al cierre del 2025, que significó una disminución anual de 1.6% real.

Los mayores montos se concentraron en Nuevo León (111,510 millones de pesos), Ciudad de México (107,264 millones) y Estado de México (61,774 millones), mientras los menores saldos fueron en Hidalgo, Campeche, Baja California Sur y Querétaro, con menos de 2,500 millones de peso cada uno. Tlaxcala no es objeto de la medición del Sistema de Alertas, toda vez que no cuenta con deuda.

Primeros síntomas

Sin embargo, en dos de los tres indicadores del Sistema de Alertas se mostraron señales de alarma: Servicio de la deuda y de obligaciones sobre ILD y Obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.

En el primero, se colocaron en semáforo amarillo -en observación- los estados de Durango (8.0%), Sonora (8.0%), Coahuila (8.9%), Chihuahua (9.1%) y Nuevo León (9.3%); para el segundo, solamente Guerrero se posicionó en amarillo (10.8 por ciento).