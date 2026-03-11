Kast asume presidencia de Chile: promete ofensiva contra el crimen y auditoría total a las finanzas

El flamante presidente de Chile, José Antonio Kast, prometió trabajar en un "gobierno de emergencia" ⁠para mejorar las finanzas del país, así como combatir el crimen organizado y el narcotráfico, sin descuidar aspectos clave como la salud, la educación y el empleo.

En el giro político más a la derecha del país sudamericano desde el retorno a la democracia, el abogado y ⁠político de ascendencia alemana se juramentó el miércoles ⁠para un mandato de cuatro años en el mayor productor mundial de cobre.

En su primer discurso ante una multitud que se congregó frente al palacio presidencial de La Moneda, Kast describió al país como golpeado por la inseguridad y con finanzas debilitadas.

"Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado", aseguró.

"Vamos a recuperar nuestro país. Vamos a recuperar nuestras calles. Vamos a recuperar nuestras instituciones", aseguró.

Además, prometió que combatirá la corrupción y anunció una auditoría total del gobierno.

Antes de sus palabras, el mandatario firmó algunos decretos para atender la seguridad en la zona de frontera del norte del país, combatir la migración ilegal, un instructivo para cuidado de gastos públicos y ordenó auditar las finanzas públicas.

También solicitó resolver atrasos en 51 recursos pendientes en la tramitación de proyectos de inversión que bloquean iniciativas por 16,000 millones de dólares. Kast ha prometido desregulación y un recorte del gasto público, lo que ha sido celebrado por los mercados locales, aunque ahora tendrá que enfrentar la turbulencia global generada por el conflicto en Oriente Medio.

"Las medidas paralelas para reducir la burocracia y facilitar la inversión deberían mejorar la confianza empresarial y contribuir a impulsar el crecimiento tras el decepcionante desempeño económico durante la presidencia de Boric", dijo la consultora Teneo en un informe.

El nuevo gobierno ha dicho que prevé presentar en abril un proyecto de reforma tributaria que buscaría reducir el impuesto sobre la renta de empresas del 27% al 23% en cuatro años e introducir nuevos créditos fiscales para incentivar el empleo.

El conservador se impuso en un balotaje a mediados de diciembre frente a la candidata oficialista Jeannette Jara y prometió trabajar por recuperar el ⁠orden y el crecimiento.

Poco antes de la juramentación, Kast habló con ⁠periodistas sobre un ataque que dejó en riesgo vital a ⁠un funcionario policial en el sur del país.

"Que nadie se equivoque, sin ambigüedad, con toda la fuerza, con todo el carácter que corresponde a un ⁠Gobierno, a un Estado de Derecho esto va a cambiar", afirmó. El presidente argentino Javier Milei, el rey Felipe VI de España y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa estuvieron entre los invitados al cambio de mando, pero el líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva suspendió su asistencia.

"La prioridad es darle una nueva incidencia a la economía, a las relaciones bilaterales, ya que Bolivia le ha ofrecido puertos a Chile en Brasil para tener una línea de comunicación comercial entre Brasil-Bolivia-Chile", dijo a periodistas el mandatario boliviano Rodrigo Paz al arribar al acto.

Se espera además que Chile forme parte de un nuevo bloque regional alineado con Estados Unidos, aunque tendrá que ser estratégico, considerando ⁠que China es su mayor socio comercial y principal destino del cobre.

El embajador estadounidense Brandon Judd dijo a periodistas que espera una buena relación con el nuevo gobierno luego de una reciente controversia que llevó a restringir la visa a tres funcionarios chilenos por considerar que pondrían en riesgo la seguridad regional.