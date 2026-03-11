Lectura 1:00 min
Petróleo Brent vuelve a superar los 100 dólares por barril tras nuevos ataques de Irán
El barril de petróleo Brent del mar del Norte subía un 9.3% a 100.50 dólares
Los precios del petróleo subieron el jueves más del 9% para superar la marca de 100 dólares por barril, tras los nuevos ataques iraníes contra infraestructuras en Oriente Medio, que opacaron un acuerdo internacional para liberar reservas de crudo.
A las 03:05 GMT, el barril de petróleo Brent del mar del Norte subía un 9.3% a 100.50 dólares, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) aumentaba un 8.8% a 94.92 dólares en el comercio asiático.