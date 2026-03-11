Petroleras en Bolsa suben 15% en marzo por guerra en Irán

El sector energético se ha convertido en el protagonista absoluto de los mercados financieros en lo que va de marzo. Las acciones de las empresas petroleras suben con fuerza y algunas registraron máximos históricos en su cotización.

El bloqueo en el Estrecho de Ormuz ha asfixiado el suministro global. Al pasar por ahí el 20% del crudo mundial, cualquier interrupción dispara inmediatamente la valoración de las reservas de empresas petroleras.

El fondo de inversión iShares Global Energy ETF, que replica el rendimiento de las empresas más grandes e importantes del sector energético a nivel mundial que cotizan en Bolsa, apunta un incremento de 2.88% y cotiza en 53.30 dólares en lo que va del presente mes.

Con el aumento en los precios de los referenciales, los márgenes de beneficio de las compañías petroleras se incrementarán, atrayendo a inversionistas que buscan refugio contra la inflación.

En Europa, las acciones que más ganan son las de Equinor, energética internacional con sede en Noruega, al registrar un alza de 14.28%, seguido por Repsol, multinacional energética y petroquímica española, que avanzan 14.12 por ciento.

También los títulos de la británica BP escalan 7.61%, la holandesa Shell se incrementan 7.31% y la francesa TotalEnergies apunta un crecimiento de 4.04 por ciento.

Por su parte, los papeles de PetroChina, la mayor compañía de petróleo y gas de China, ganan 11.69% y Saudi Aramco, compañía petrolera estatal de Arabia Saudita, escalan 8.81% en lo que va de marzo.

En Wall Street, los papeles que más suben son los de ConocoPhillips con 3.15%, seguido de Chevron que aumentan 2.69% y los de Enbrigne suben 0.94 por ciento. Por el contrario, ExxonMobil registra una ligera caída de 0.6 por ciento.

Mayores ingresos para las petroleras

Leonardo Castillo, consultor de Estrategias de Inversión en Fintual, aseguró que “los altos precios del petróleo están beneficiando a compañías cuya distribución de petróleo no depende en gran medida del transporte vía el Estrecho de Ormuz, lo cual mejora su ingreso sin afectar realmente la capacidad de producción que tienen”.

Añadió que, con el incremento en los precios de los referenciales, las petroleras tendrán mayores ingresos por cada barril comercializado, de nuevo, para las compañías cuya producción o distribución no está en las geografías cercanas al conflicto en Irán.

En el corto plazo, el experto consideró que todo dependerá de las noticias que vengan sobre cómo se desenvuelva el conflicto, “si se extiende por más tiempo, es posible ver a los precios del petróleo mantenerse en su nivel actual o incluso seguir subiendo, mientras que si existe un alto al fuego pronto sería normal ver una caída en los precios debido a la menor incertidumbre en el transporte del mismo”.

De cara a las próximas sesiones, Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, escribió que es muy probable que el mercado siga en esta fase volátil, donde la geopolítica y el petróleo seguirán dominando la narrativa.

“La liberación de reservas estratégicas puede moderar temporalmente el rally del crudo, pero difícilmente compense el déficit potencial si el tránsito por el Estrecho de Ormuz continúa interrumpido o existen ataques más fuertes a ejército estadounidense”, detalló.

Esto implica que los mercados podrían mantenerse en un entorno muy voláttil, con los índices sensibles a cualquier señal de escalada o desescalada del conflicto, aseguró.

Crudo sube en marzo

Los precios del petróleo han registrado un fuerte incremento durante marzo, impulsados principalmente por una escalada de tensiones bélicas y bloqueos logísticos en puntos clave para el comercio global.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, sube 20.9%, hasta 91.98 dólares por barril en lo que va del mes. Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, gana 30.18%, a 87.25 dólares. La mezcla mexicana de exportación avanza 22.19% a 81.59 dólares.

Expertos de Banamex anotaron que los precios del petróleo han oscilado ante mensajes contradictorios de la Casa Blanca.

El miércoles por la noche los precios continuaron al alza alcanzando los 100 dólares.

“Donald Trump dijo que el conflicto terminará pronto porque prácticamente no queda nada por atacar. Aun así, señaló la posibilidad de atacar más sitios en Irán, mientras que funcionarios israelíes y estadounidenses dijeron que se están preparando para al menos dos semanas más de ataques”, apuntaron.