Sogem celebra 50 años con especial precaución sobre la IA

Este martes, la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) anunció detalles sobre las actividades que se realizarán en las próximas semanas para celebrar sus 50 años, a cumplirse el 23 de agosto, ejerciendo su principal vocación como gestora y defensora de los derechos de autor de sus agremiados, todos profesionales de las letras para la creación de teatro, radio, cine, televisión y literatura, y por cuyas filas han pasado eminencias del oficio.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la inauguración en abril próximo de la Biblioteca Alfredo Robledo, ésta en el Centro Cultural Sogem, en Coyoacán, que de inicio contará con cerca de seis mil ejemplares editoriales y también pondrá a disposición del público un acervo ocho mil libretos de teatro de autores desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Lo mismo sucederá con todos los guiones de cine escritos y registrados por los miembros de la Sociedad.

El acervo, indicó su presidente, Manuel Rodríguez Ajenjo, “está catalogado, y sí existen planes para digitalizarlo, pero no está dentro de las prioridades puesto que nos encontramos en el momento para discutir la injerencia sobre las inteligencias artificiales en los derechos de autor. Para eso estamos participando de varios foros alrededor del tema. Uno de ellos sucedió la semana pasada, en la Cámara de Diputados, donde estamos unidas seis sociedades de gestión colectiva porque pensamos que todo lo que está usando la IA, ‘como entrenamiento’, dicen ellos, para nosotros es alimentación a partir de materiales sobre los que nos pertenecen los derechos de autor”.

También, en la Sogem ha iniciado una rica oferta de conferencias, presentaciones de libros y, precisamente, un taller práctico para socios sobre las implicaciones de las IA’s en la propiedad intelectual y los derechos sobre las obras artísticas. Todas estas actividades sucederán en las semanas subsecuentes, rumbo a la gran celebración en agosto.

La escuela, sin plantilla

Sin embargo, la Escuela de Escritores de la Sogem, proyecto que prácticamente desde su fundación, en 1987, se convirtió en su emblema, no tendrá protagonismo en las celebraciones por los 50 años de la Sogem dado que, si bien se encuentra activa, con tres talleres —uno sobre escritura de cuento y otro de telenovela, así como uno de actuación para infancias—, su diplomado estrella, el de Escritura Creativa, está desactivado o “en pausa”, como reiteró este miércoles el presidente de la Sociedad.

Lo cierto es que la Escuela de Escritores opera actualmente sin una plantilla fija ni un plan de estudios integral, como corresponde a una institución educativa en forma, dado que este sistema generó un déficit a la Sogem porque, al menos a su llegada, dijo Ajenjo, estaba operando con cinco profesores y tres alumnos, además de que, como había señalado en declaraciones recientes, la escuela llegó a operar en los últimos años ponderando el “amiguismo”.

Manuel Rodríguez Ajenjo, presidente del Consejo Directivo de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem).Eric Lugo

No obstante, el también cofundador de la Sociedad se dijo sorprendido de que la noticia del “cambio de modelo” de gestión en la Escuela de Escritores se diera a prácticamente dos años de haber asumido la presidencia de la Sogem y de haber tomado la decisión de prescindir de la plantilla de profesores.

En la conferencia se le preguntó cuál es el estado preciso de dicha escuela y la respuesta de la Sogem ante la suma de voces de escritores que se lamentan por su reducción de operaciones.

“La escuela no está cerrada. Es más, invito a todos esos escritores que se lamentan a que presenten un plan de estudios. Si quieren dar clases, estamos abiertos, que se acerquen. Lo mismo para toda la comunidad intelectual, está invitada a usar nuestros espacios”, respondió y más adelante confirmó que la Escuela de Escritores como se conocía, “vamos a decir que está en pausa, porque no está cerrada, sigue abierta y dando clases. Lo que no está es la modalidad semestral, la de tener más maestros o alumnos”.

Actualmente la escuela opera de manera híbrida, de manera que pueda llegar a más alumnos. Ahora bien, indicó que los cursos actualmente tienen una cuota de recuperación que se divide entre el profesor correspondiente y la Sociedad, lo que permite a la Sogem no tener pérdidas.

Es prudente matizar que, al tratarse de una sociedad de gestión colectiva, la Sogem puede operar una escuela o un proyecto educativo con el objetivo de fomentar el enriquecimiento cultural y profesional, particularmente de sus agremiados, y no deben desvincularse de su vocación no lucrativa.