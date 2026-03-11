Orbia sufre rebaja de calificación de Moody's

Orbia, conglomerado industrial, recibió una rebaja en su calificación crediticia de Moody's ante los niveles de apalancamiento que enfrenta y una recuperación más lenta de lo previsto en sus mercados clave, lo que podría requerir desinversiones.

La calificación de familia corporativa de Orbia descendió un escalón, de Ba2 a Ba1, pasando del primer al segundo nivel dentro del grado especulativo.

“La rebaja de la calificación refleja nuestra expectativa de que los indicadores crediticios de Orbia seguirán siendo relativamente débiles, impulsados por un alto apalancamiento y una recuperación más lenta de lo esperado en los mercados finales clave”, señaló la calificadora en un documento.

Moody's indicó que prevé que la empresa mantenga un nivel de apalancamiento promedio superior a 4.2 veces la razón de deuda neta sobre flujo operativo entre 2026 y 2028.

Pese a la noticia, los títulos de Orbia que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores cerraron con una ganancia de 5.37% en 19.41 pesos, lo que le bastó para liderar las ganancias del S&P/BMV IPC.

La agencia también destacó las presiones que enfrentan las divisiones de Soluciones de Polímeros (PVC) y de Construcción e Infraestructura, que en conjunto representaron 48% del flujo operativo de la compañía, debido a una sobreoferta estructural y a una demanda débil.

No obstante, la calificadora también hizo referencia a su buena liquidez, así como a un perfil de vencimientos relativamente manejable.

“Con los niveles actuales de ganancias, se espera que el flujo de caja libre se mantenga positivo, pero ajustado, por lo que cualquier reducción material en el apalancamiento probablemente requeriría desinversiones o ventas de activos para volver a métricas más acordes con las tasas actuales”, agregó.

Moody's reafirmó además la perspectiva negativa de la compañía, lo que refleja su expectativa de que la desaceleración del sector seguirá afectando las métricas crediticias de Orbia hasta 2028; sin embargo, dejó la puerta abierta a un retorno a la “perspectiva estable” si la empresa realiza mejoras en el apalancamiento y la cobertura de intereses.

“Un cambio de perspectiva a estable también requeriría que Orbia generara un flujo de caja libre positivo de forma sostenida, gestionando al mismo tiempo su inversión en capital”, señaló Moody’s.