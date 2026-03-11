Cemex pagará parte de dividendo

Cemex, la productora de materiales de construcción más grande de América Latina, dijo que pagará la cuarta exhibición de un dividendo por 0.000750 dólares por acción.

La empresa, con sede en Monterrey, pagará el dividendo a los tenedores de CPOs en México y a los dueños de sus American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos el 19 de marzo de este año.

El dividendo decretado proviene de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) de Cemex generada hasta el 31 de diciembre de 2013 y la segunda exhibición contra entrega del cupón 158. En total, los accionistas de Cemex aprobaron el pago del dividendo en efectivo por 130 millones de dólares, el cual sería pagado en cuatro exhibiciones durante junio.

Rotoplas, una empresa mexicana de soluciones de agua, pondrá a consideración de sus accionistas una operación de financiamiento en su próxima asamblea ordinaria, programada para el 26 de marzo.

La operación, sobre la cual no se ofrecieron más detalles, representa más del 20% del valor de los activos consolidados de la compañía, por lo que requiere la aprobación de los accionistas, de acuerdo con la convocatoria publicada en la Bolsa Mexicana de Valores.

La solicitud de aprobación del financiamiento se da en el marco de un enfoque estricto de gestión de efectivo por parte de la administración de Rotoplas, que se ha fijado la meta de reducir su nivel de apalancamiento de 2.7 a 2 veces deuda neta a flujo operativo.

Para este año, Rotoplas planea realizar un nivel de inversión o capex similar al ejercido durante 2025, que fue equivalente a 4.4% de sus ingresos.

Elon Musk presentó el miércoles un proyecto conjunto entre Tesla y su startup de inteligencia artificial xAI, al que denominó "Macrohard" o "Digital Optimus" y dijo que se trataba de un sistema capaz de emular las funciones de las empresas de software.

El proyecto combina el modelo de lenguaje Grok de xAI, que actúa como un "navegador" de alto nivel, con un agente de inteligencia artificial (IA) desarrollado por Tesla que procesa en tiempo real las acciones de la pantalla del computador, el teclado y el ratón.

El lanzamiento de Claude Cowork de Anthropic, que puede realizar una serie de tareas informáticas de forma autónoma, ya ha asustado a los inversionistas en software, que temen que la IA agencial pueda alterar los modelos de negocio establecidos.

xAI, creada por Elon Musk estaba desarrollando Macrohard como un proyecto de IA que permitiría a los desarrolladores simular creaciones de software de empresas como Microsoft.

Vinte Viviendas Integrales, una desarrolladora de vivienda social, media y residencial en México, dijo que adquirió un paquete de acciones de 2.29%, a través de su fondo de recompra.

La operación implicó la compra de 6 millones 451,613 acciones serie única a un precio de 31 pesos por título, lo que representa un pago total de 200 millones de pesos (11.3 millones de dólares aproximadamente).

Las acciones de la viviendera bajaron en la Bolsa Mexicana de Valores 6.2% a 31.40 pesos cada una, o su menor nivel desde el 18 de diciembre de 2025.

