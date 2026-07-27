Probable recuperación económica de 1.3% en II Trim.

Es probable que la economía mexicana se haya recuperado en el segundo trimestre, impulsada principalmente por un repunte de la actividad industrial, según una encuesta de Reuters publicada ayer.

La previsión media de 11 analistas apunta a que el Producto Interno Bruto (PIB) probablemente creció 1.3% entre abril y junio, en cifras ajustadas estacionalmente, tras una contracción de 0.6% en el trimestre anterior.

De confirmarse, supondría el mejor resultado económico trimestral de México desde el primer trimestre del 2022. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará el jueves su estimación preliminar del PIB del segundo trimestre.

“La mejora prevista refleja un repunte de la actividad industrial y un crecimiento continuado, aunque moderado, en el sector de los servicios, lo que concuerda en líneas generales con los indicadores mensuales recientes”, señaló Itaú en un informe.

La semana pasada, un indicador adelantado de la actividad económica conocido como IOAE pronosticó una expansión de la actividad económica en junio tras una contracción en mayo.

Según el IOAE, es probable que la recuperación se haya visto impulsada por un repunte en los sectores secundarios, entre los que se incluyen la industria manufacturera, la minería y la construcción.

De acuerdo con la encuesta, se estima que el PIB ha crecido a una tasa de 1.5% en términos anuales, lo que supone un aumento respecto a 0.2% registrado en el primer trimestre.

A principios de julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó su previsión de crecimiento para la economía mexicana este año a 1.2%, desde 1.6% estimado anteriormente. El gobierno respondió que espera un comportamiento mejor que el previsto por el FMI.

La Secretaría de Hacienda ha estimado que el PIB crecerá entre 1.8 y 2.8% este año, una previsión que también es más optimista que la del mercado, situada en 1.1 por ciento.