Keiko Fujimori designa a miembros de su gabinete

Lima. En la antesala de asumir su mandato, la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, anunció a algunos de los miembros de su primer gabinete, entre ellos a Elmer Cuba como ministro de Economía, y a Luis Galarreta como primer ministro y jefe de su futuro gabinete de Gobierno.

En conferencia de prensa, Fujimori, que asumirá hoy la presidencia por cinco años, nombró además como ministro de Relaciones Exteriores al excandidato presidencial Carlos Espá, quien laboró en el área de prensa y cultura entre el 2007 y 2021 en la embajada de Estados Unidos en Lima.

La elección como canciller a un profesional que ha trabajado con Estados Unidos refleja la importancia que Lima otorga a Washington, gobierno que ha dado un impulso más fuerte para reforzar sus lazos con Perú, uno de los mayores productores mundiales de cobre y minerales críticos, en busca de frenar el avance de China como mayor socio comercial del país andino.

En la víspera de su asunción, Fujimori se reunió con algunos funcionarios y líderes extranjeros que han llegado a Lima, entre ellos del Banco de Desarrollo de América Latina; y el Rey Felipe VI de España para hablar sobre la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en España en noviembre, según la cancillería.

En el ministerio peruano de Economía, el designado Cuba, un exdirector del banco central, tendrá como uno de sus mayores desafíos atenuar los efectos del fenómeno climático de El Niño, que ya golpean a sectores clave de la economía local.

En su primera declaración a la prensa, Cuba dijo que trabajará para realizar reformas económicas en busca de que el país “vuelva a crecer sanamente”, y que revisará y cambiará algunas normas que ponen en peligro la estabilidad fiscal.

Estabilidad económica

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori afirmó la semana pasada que recibirá un país que está en una situación "catastrófica", y dijo que sus primeras medidas buscarán frenar la inseguridad ciudadana y a prevenir los efectos de El Niño.

También afirmó que su canciller buscará fortalecer la presencia del Perú en el mundo, atraer inversiones y consolidar las relaciones de cooperación con la comunidad internacional.

El banco central revisó en junio al alza su proyección de crecimiento de la economía para este año a un 3.4% desde un 3.2%, debido a un aumento de la demanda interna y la inversión.

Pero a mediados de julio se conoció que el PIB de mayo anotó su menor avance del año, debido a una caída del 73% de la actividad pesquera y a una ⁠expansión marginal de la agricultura, los dos sectores más vulnerables por el cambio del clima.

Tras estas cifras, el jefe del banco central Julio Velarde, advirtió que El Niño “seguirá afectando en los próximos meses”. El gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia en casi el 40% de los distritos del país debido al evento climático.