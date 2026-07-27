México debe diversificar su producción para no depender sólo de algunas industrias

México podría impulsar su crecimiento económico y reducir su dependencia de industrias más expuestas a los aranceles, como la automotriz, si logra diversificar su estructura productiva, consideró Pamela Díaz Loubet, economista para México de BNP Paribas.

Una vía para conseguirlo sería aprovechar la reasignación de cadenas productivas hacia sectores como tecnología y maquinaria, una oportunidad que podría representar un riesgo al alza para el crecimiento.

“México cuenta además con amortiguadores fiscales y monetarios que fortalecen su resiliencia, mientras el T-MEC se mantiene como un ancla favorable que podría potenciarse si mejoran las condiciones para invertir y aumenta el valor agregado de la producción”, señaló.

En entrevista, Díaz Loubet explicó que BNP Paribas proyecta un crecimiento de 1.5% para México en el 2026, un pronóstico que está por encima de la expectativa media del mercado, de 1.1% recabada por Citi.

En esta previsión, BNP Paribas incorpora el impacto que tuvo la Copa Mundial de Futbol sobre la actividad del segundo trimestre. Un efecto que, dijo, “sabemos que era transitorio”.

Tomando en cuenta la información disponible hasta ahora, estimó que la economía pudo crecer cerca de 1.5% trimestral en el segundo cuarto del año. Para los dos trimestres restantes de 2026, anticipa avances de entre 0.3 y 0.4%, que permitirían alcanzar el crecimiento de 1.5% previsto para todo el año.

El Inegi divulgará su estimación oportuna del PIB al segundo trimestre, este jueves 30 de julio.

En 2027

Para el 2027, BNP Paribas anticipa una expansión de 1.8%, expectativa que se encuentra en el piso del rango previsto por el gobierno federal en los Precriterios Generales de Política Económica, de entre 1.8 y 2.8 por ciento.

“Lo único que no estamos incorporando es la reasignación de cadenas productivas en maquinaria y equipo como computadoras. Ahí hay un riesgo al alza para nuestro pronóstico de crecimiento”, destacó.

Pero matizó que esta expectativa depende también de la claridad que se consiga sobre las reglas comerciales que prevalecerán en la relación con Estados Unidos y sobre el nivel del arancel efectivo que enfrentará México.

A mediano plazo, Díaz Loubet identificó además la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea como un elemento favorable para diversificar las exportaciones y fortalecer el “blindaje” comercial de México, aunque advirtió que para aprovecharlo será necesario ampliar la infraestructura portuaria.

Generar valor agregado, el reto

Díaz Loubet destacó que la reasignación de cadenas productivas ya está en marcha. México exporta actualmente a Estados Unidos más computadoras que automóviles y sectores como semiconductores, farmacéutico y minerales críticos podrían ganar impulso ante la reconfiguración del comercio

Sin embargo, advirtió que el crecimiento de las exportaciones no se está reflejando en un aumento equivalente de la producción y la inversión en el país. Esto evidencia el peso que mantienen las importaciones de bienes intermedios y una participación de México en segmentos de menor valor dentro de las nuevas cadenas productivas.

El desafío es que esta transformación genere más producción, fábricas y empleos en México, con mayor contenido nacional, y permita consolidar la sustitución de importaciones provenientes de Asia.

Para conseguirlo será necesario resolver cuellos de botella en energía, infraestructura y seguridad, advirtió.