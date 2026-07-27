Empresas deben adaptar empleados a la IA: Manpower

El análisis de los registros en el Portal del Empleo permite identificar dos vertientes en la integración de la Inteligencia Artificial (IA) dentro del mercado laboral formal en México: puestos técnicos dedicados al diseño de la tecnología y posiciones operativas orientadas a su adopción en las empresas.

En el rubro de los puestos técnicos y de desarrollo, dependencias públicas y empresas de consultoría publican vacantes para perfiles como científico de datos. Asimismo, se ofertan posiciones de encargado de inteligencia artificial para la gestión de especialistas e implementación de estrategias de automatización en procesos internos.

En la vertiente de adopción operativa y comercial, las ofertas de trabajo se orientan a la utilización de la herramienta para elevar la productividad en áreas administrativas y de mercadotecnia, sin requerir conocimientos de programación. Puestos como estratega de comercio electrónico y mercadotecnia digital exigen el uso de plataformas como ChatGPT Plus, HeyGen y ElevenLabs para la creación de contenidos, transcripciones y narración.

En el nivel operativo, se solicitan ayudantes generales etiquetadores para la clasificación manual de datos, textos, imágenes o sonidos con el fin de alimentar algoritmos, requiriendo escolaridad de bachillerato y experiencia previa de seis meses a un año.

Mónica Flores, presidenta para Latinoamérica de ManpowerGroup, expuso a El Economista que la estrategia de las empresas debe concentrarse en la capacitación del personal y no en la sustitución de trabajadores.

A nivel global, la proyección indica la pérdida de 70 millones de empleos por causa de la inteligencia artificial, a la par de la creación de 140 millones de plazas. Mónica Flores precisa que la inteligencia artificial no sustituirá a los humanos ni tomará el control de las organizaciones, al no constituir una amenaza sino una herramienta de trabajo.

El despido de personal para reemplazarlo con tecnología es considerado una mala implementación de la herramienta o una miopía directiva.

“La visión correcta para las organizaciones consiste en no reducir colaboradores, sino en generar más valor con ellos y reubicarlos en tareas de mayor alcance, tales como la experiencia del candidato, la experiencia del empleado o las labores de consultoría”, detalló.

La automatización de procesos repetitivos en áreas como nómina, conciliaciones bancarias o control de días de cartera permite reducir jornadas de ocho horas a cuatro horas en tareas específicas, lo que genera para los centros de trabajo el reto de redefinir el destino del tiempo sobrante para el aprovechamiento del talento.

A la par de las recomendaciones operativas, el debate legislativo en México comienza a perfilarse en torno al equilibrio entre la adopción tecnológica y la protección de la labor humana.

Germán de la Garza, socio y director regional de Fisher Phillips, sostiene que el objetivo central de una regulación en materia de inteligencia artificial radica en permitir la innovación sin eliminar la intervención y el criterio de los profesionistas en disciplinas de alta especialización como la medicina, el derecho o la arquitectura.

Desde la perspectiva legal y de competitividad, De la Garza advierte que la inteligencia artificial debe mantenerse como un instrumento de apoyo y no como un sustituto de la actividad profesional. El uso sin supervisión ni validación por parte de especialistas en la elaboración de análisis o asesorías genera riesgos de cometer errores con consecuencias económicas y reputacionales.

En el terreno laboral, destacó, aunque México no registra un desplazamiento masivo de puestos, el avance normativo exige revisar los marcos internacionales de Estados Unidos y la Unión Europea para fortalecer la productividad del país sin comprometer el desempeño de los trabajadores.