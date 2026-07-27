Stablecoins mueven 76,000 millones de dólares cada fin de semana: Binance

Las stablecoins continúan ampliando su presencia dentro del sistema financiero. Durante los fines de semana, estos activos registran transferencias por alrededor de 76,000 millones de dólares a nivel global, un volumen que refleja su creciente utilización como mecanismo de pagos, de acuerdo con un análisis de Binance Research.

El reporte Stablecoins: Transforming the Financial Landscape sostiene que estos activos están evolucionando hacia una infraestructura financiera capaz de cumplir las tres funciones clásicas del dinero: servir como reserva de valor, medio de intercambio y medio de liquidación en redes de pago.

Como referencia de la magnitud que han alcanzado, Binance Research señala que el promedio diario de transferencias en stablecoins durante un día de fin de semana ronda 38,000 millones de dólares, una cifra cercana al volumen diario que procesa Visa a nivel global, según estimaciones de la firma.

“Las stablecoins entraron en las finanzas como una herramienta para negociar cripto. Están saliendo como la capa sobre la que el resto de las finanzas se liquida”, señala el informe.

Su disponibilidad permanente permite realizar transferencias y liquidar operaciones las 24 horas del día, los siete días de la semana, una característica que comienza a cerrar la brecha entre los sistemas financieros tradicionales y los mercados basados en blockchain.

Adicionalmente, los contratos perpetuos, instrumentos derivados que permiten apostar por la evolución del precio de un activo sin una fecha de vencimiento, vinculados a activos financieros tradicionales y liquidados en stablecoins, generan cerca de 4,000 millones de dólares adicionales durante esos días. Según el reporte, ello evidencia una demanda creciente por infraestructura de liquidación que opere de forma continua, sin depender de los horarios de apertura de los mercado.

“Los mercados tradicionales enfrentan una ventana de liquidez de 60 horas cada fin de semana. Si un choque macroeconómico ocurre un sábado, no existe un mecanismo para reaccionar hasta que los mercados reabren, momento en el que los precios ya se han ajustado. Las stablecoins no tienen esa limitación”, indica el documento.

Usuarios

El estudio también identifica una transformación en la forma en que los usuarios utilizan estos activos. Actualmente, 30% de los usuarios de Binance mantiene más de la mitad de su cartera en stablecoins, una proporción que ha aumentado de manera sostenida desde el 2020 y que no presenta una correlación significativa con los ciclos del mercado de criptoactivos.

En economías con elevada inflación, los usuarios llegan incluso a pagar primas sobre el tipo de cambio oficial –es decir, aceptan pagar un precio superior al valor oficial de la divisa– para acceder a stablecoins, ya que las utilizan como una alternativa para resguardar el poder adquisitivo de su dinero frente a la depreciación de la moneda local.

A ello se suma que las stablecoins comienzan a competir con productos financieros convencionales. El informe indica que los rendimientos de las stablecoins respaldadas en dólares oscilan entre 2 y 4%, por encima de la tasa promedio de depósitos de ahorro en Estados Unidos, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense tokenizados registraron un rendimiento anualizado de 3.42% durante el segundo trimestre del 2026.

“El modelo que está emergiendo es un ecosistema financiero en el que las stablecoins pueden utilizarse para operar, ahorrar, realizar pagos, invertir y efectuar transferencias internacionales sin salir de la misma infraestructura. Esto reduce los costos de intermediación asociados con conversiones de divisas, transferencias transfronterizas y otros servicios financieros tradicionales”, se lee en el informe.