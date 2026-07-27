Covalto: apuesta por las pymes

A pesar de que en México existe poco más de medio centenar de bancos, algunos de ellos nuevos o reconvertidos desde Fintechs y Sofipos, las grandes empresas siguen siendo, como lo han sido desde hace más de una década, la principal fuente de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas en México.

Para el cierre del primer trimestre de este año, las grandes empresas en cadenas de suministro fueron quienes financiaron en poco más del 64% a este segmento de unidades productivas en contraste con la banca que apenas alcanzó el 25 por ciento.

De acuerdo con datos de Banxico, en el año 2018, las grandes empresas alcanzaron un pico de 84%, como fuente de financiamiento del universo mayoritario de empresas y negocios en México.

La banca tradicional, viene avanzando con fuerza en la atención de las Pymes.

Entre los neobancos, la mayoría transitan por la ruta del consumo. Es decir ofrecen tarjetas de crédito y consumo.

Y de entre todas las propuestas en el nuevo ecosistema bancario, destaca la de Banco Covalto, dirigido por Mark McCoy que está apostando por el financiamiento a las Pymes.

El banquero transpira optimismo sobre México y la ruta que ha seleccionado el banco que encabeza, para sobresalir en la complicada e intensa competencia entre los bancos en el país.

Este año, cumple un lustro desde que Banco Covalto compró a Banco Finterra al 100% y cambió por completo su modelo de negocio, para enfocarlo a las Pymes.

Su antecedente fue Credijusto con una década de experiencia.

Covalto consolidó todo el negocio en una plataforma bancaria y fondea el 80% de su cartera con captación tradicional.

Se ha convertido en un banco digital especializado en empresas en México.

Cerró el segundo trimestre de este año con avances relevantes en cartera de crédito (9 mil 61 millones de pesos), captación tradicional (7 mil 451 millones de pesos), fondeo total (8 mil 909 millones de pesos); capital contable (mil 670 millones de pesos); capital neto (mil 315 millones de pesos); índice de capitalización (14.5%), respaldado por un modelo tecnológico que permite tomar decisiones crediticias más ágiles y atender las necesidades del segmento empresarial

El crédito promedio de este banco es de 10 millones de pesos.

Su cartera creció 50% en 2025 frente a 2024. Y este año, a junio, lleva un crecimiento superior a 30 por ciento.

Su objetivo es mantener una expansión anual por encima de ese nivel durante los próximos cinco años.

Pero lo verdaderamente llamativo es que tiene el objetivo de alcanzar a alrededor de 1 millón de Pymes de un universo mayor a los 5 millones de micro y pequeñas empresas en México.

Como banco digital especializado en Pymes, ofrece respuesta rápida a las necesidades de financiamiento. Tiene capacidad para otorgar crédito en un plazo de 2 semanas.

¿Qué ofrece a las Pequeñas y Medianas empresas?: crédito (capital de trabajo y largo plazo para activos), arrendamiento, factoraje, servicios de tesorería y medios de pago; acompañamiento en tecnología y cultura financiera.

Entre sus plazos y tamaño de créditos están: crédito ágil de alrededor de 150 mil pesos para segmentos pequeños; crédito promedio aproximado de 10 millones de pesos para clientes mayores.

Covalto utiliza facturación electrónica, información fiscal, estados financieros, datos bancarios y otras fuentes para construir una visión integral de cada empresa.

Su infraestructura tecnológica analiza más de 640 millones de facturas electrónicas y declaraciones fiscales, lo que permite realizar evaluaciones crediticias más ágiles, monitorear el riesgo y desarrollar soluciones financieras ajustadas a las necesidades de las empresas.

Covalto llega con su oferta en un momento en el que las Pymes están buscando urgentemente, financiamiento ágil.

La demanda de crédito de las Pymes, por años no atendida, tiene ahora, una alternativa prometedora.

De alguna forma, Covalto viene a competir con los “grandotes” del vecindario bancario que han comenzado a mirar hacia las Pymes.

Su ventaja es la agilidad con la que puede responder y el modelo tecnológico que está utilizando. Veremos.

Atisbos

***De acuerdo con un análisis del organismo independiente de vigilancia comercial Global Trade Alert, publicado por Financial Times, México es el país que tiene la mayor ventaja arancelaria efectiva para acceder al mercado de Estados Unidos, luego de la reciente reconstrucción del muro arancelario realizado por el presidente de EU, Donald Trump.

***Hasta la poderosa compañía Coca-Cola FEMSA en México está resintiendo la debilidad en el consumo nacional.

De acuerdo con un análisis de BX+ el desempeño operativo y neto de la empresa, en Sudamérica, respaldó el crecimiento de Coca-Cola FEMSA y compensó el entorno de consumo debilitado en México.

De acuerdo con el último análisis bursátil realizado por Ariel Méndez Velázquez, la embotelladora presentó un reporte positivo con Sudamérica como motor de crecimiento en ingresos y México reflejando la debilidad del consumo.

El débil consumo en México se ha agravado por el aumento del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), la desaceleración económica y el clima adverso.

La resiliencia de Coca-Cola FEMSA la explica su diversificación geográfica, ajustes operativos y la apuesta a la Copa Mundial.

marcomaresg@gmail.com