Con VA, Banorte apunta hacia el segmento joven

En un entorno en el que jugadores financieros digitales o neobancos están atrayendo al segmento joven, Banorte no quiere quedarse atrás y ahora su apuesta para ello es VA, iniciativa digital que lanzó hace algunos meses, dentro del mismo banco, que busca acompañar a las nuevas generaciones.

En la videoconferencia para presentar los resultados del grupo financiero para el segundo trimestre del 2026 celebrada la semana pasada, Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, mencionó que se trata de una nueva oferta de valor que, en efecto, está enfocada en el segmento joven.

“Es una oferta de valor que hacemos dentro del banco, no es un banco afuera. Efectivamente está enfocada en el mercado joven”, dijo.

Agregó: “Lo que estamos haciendo con los jóvenes es traerlos al banco, no estamos prestando por prestar; no tenemos competencia con nadie; no tenemos que mostrar ningún número”.

El director de Banorte resaltó que ahí se integrará a todos los jóvenes que quieran, a futuro, estar en la banca y estar bancarizados, pero incluyendo mucho lo que es la educación financiera.

“No tenemos ahora la numeralia porque no estamos regidos por la numeralia, sino por lo que significa para el banco estar en ese segmento, y poco a poco ir permeando”, puntualizó.

Enorme potencial

Marcos Ramírez expuso que, a diferencia de otros jugadores, la estrategia de Banorte con VA es diferente.

“No vamos a captar clientes ni a mandar mensajes ahí de que estamos captando millones, sino de que estamos metiéndolos para que se integren, para educarlos. Es una población grande, estamos calculando que son 20 millones de mexicanos los que tenemos que atender a través de esta oferta”, dijo.

La oferta de VA

De acuerdo con el sitio de la app VA, se trata de una alternativa para quienes buscan control de su dinero. “Para quienes piensan distinto, comparan y actúan rápido”.

Ahí, se destaca que VA es parte de Banorte. “Una innovación financiera creada para personas que buscan claridad y nuevas perspectivas. Con el respaldo y solidez de Banorte, sus sucursales, cajeros automáticos y corresponsales”.

Entre las ventajas destaca tener acceso a más de 1,200 sucursales y 11,000 cajeros de Banorte.

Entre las operaciones que se pueden realizar, de acuerdo con la información de la página, están: transferencias, solicitar tarjetas y préstamos, y entrar a un programa de lealtad, entre otras.