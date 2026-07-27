Junta de Gobierno del CFCRL nombra a Héctor Josué Arcos Balderas como director general interino

La Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aprobó el nombramiento de Héctor Josué Arcos Balderas como director general interino del organismo, responsabilidad que ejercerá a partir del primero de agosto de 2026.

La posición se mantendrá bajo la titularidad de Arcos Balderas hasta que el Senado de la República realice la designación de la persona que encabece la institución. La aprobación ocurrió en una sesión celebrada por la Junta de Gobierno, presidida por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, con motivo del término de la gestión de Alfredo Domínguez Marrufo el 28 de julio.

En la misma sesión, el órgano de gobierno dio su aprobación a las designaciones de las personas titulares de dos áreas organizativas: Nelson Iván Castro Enríquez al frente de la Coordinación General de Verificación y Héctor Josué Arcos Balderas en la Coordinación General de Conciliación Individual.

El encuentro contó con la participación de las instituciones que conforman la Junta de Gobierno del organismo, entre las que se encuentran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.