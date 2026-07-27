De la Espriella cerrará 14 embajadas colombianas

Bogotá. A menos de dos semanas de asumir la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella anunció una reorganización de la política exterior que contempla el cierre de 14 embajadas, cerca de 15 consulados y una revisión integral de la red diplomática del país.

En una transmisión en sus redes sociales, el mandatario electo explicó que la medida hace parte de una primera etapa de un proceso de "optimización" del servicio exterior, con el que busca reducir los costos de funcionamiento de las representaciones diplomáticas.

“Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa, que no produce resultados concretos para el país”, afirmó durante su intervención.

Dentro de ese plan, De La Espriella anunció el cierre de las embajadas de Colombia en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

Además, indicó que suspenderá la apertura de la embajada en Palestina, al señalar que esa representación "nunca llegó a entrar en funcionamiento", pero reabrirá la representación diplomática de Colombia en Jerusalén. También aseguró que ordenará el cierre de cerca de 15 consulados, aunque no precisó cuáles serán objeto de esa decisión.

Agregó que algunas representaciones diplomáticas serán unificadas para concentrar sus funciones en una sola misión.

Entre ellas, mencionó las embajadas de Colombia en Francia y ante la Unesco, así como las representaciones en Italia y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país”, sostuvo.

Relación continua

De La Espriella aclaró que el cierre de embajadas no implicará, en la mayoría de los casos, la ruptura de relaciones diplomáticas, ya que la atención continuará mediante representación concurrente desde otras sedes en la región.

Sin embargo, indicó que su gobierno sí romperá relaciones con Cuba y Nicaragua porque su gobierno “no tendrá vínculo alguno con tiranías”.

En los primeros 100 días de su gobierno analizará si se requieren nuevos ajustes.