Protestan en la UNAM por resultados del examen de ingreso 2026; Rectoría instala Comisión Técnica

Un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestó frente al edificio de Rectoría, en Ciudad Universitaria, este lunes, para exigir justicia ante la polémica desatada por los resultados del examen de nuevo ingreso.

La protesta se registra el mismo día en que se instaló formalmente la Comisión Técnica encargada de revisar el procedimiento y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

Durante la instalación de la Comisión, el rector Leonardo Lomelí señaló a las y los integrantes de la Comisión: "siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a las y/o los funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información, así como en libertad de solicitar información sobre los procedimientos que se llevaron a cabo".

El rector afirmó que todas las opciones están sobre la mesa y ninguna ha sido descartada. Señaló que el principal objetivo de la institución es esclarecer los hechos, explicar con claridad a la sociedad lo ocurrido y garantizar el acceso equitativo a la educación superior. Asimismo, destacó la necesidad de extraer lecciones útiles que sirvan de prevención tanto para la UNAM como para otras instituciones educativas.

Lomelí señaló que la máxima casa de estudios no tolerará irregularidades que vulneren el esfuerzo de los aspirantes: "no podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior".

Añadió que la Universidad estará siempre del lado de quienes se prepararon para continuar con su formación académica.

A su vez, subrayó la importancia de obtener resultados en los próximos días para trazar una ruta de acción que dé certidumbre a los miles de jóvenes y familias que se encuentran a la espera de una respuesta, de forma independiente a las investigaciones y al deslinde de responsabilidades que continúen hasta sus últimas consecuencias.