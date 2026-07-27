¿Cuál es el problema?

El mundo está lleno de problemas… es el colmo no aprovecharlos.

Varios van a presumir el dato de ayer: las exportaciones de productos mexicanos crecieron 24.6% en el primer semestre. Sumaron casi 390 mil millones de dólares, un récord sin precedentes que nos acerca a los 800 mil millones para todo 2026.

Muy bien. ¿Y el dinero? ¿En dónde están repartiendo tal riqueza?

Esos datos se presentan de manera equivocada: dicen que México exportó aparatos eléctricos y electrónicos, alimentos, bebidas y productos automotrices. En realidad, lo que exportó el país fueron horas, tiempo de personas que trabajan en fábricas que reciben piezas de fuera, las doblan, las conectan y las mandan de regreso.

Está bien: empresas como LG, Samsung, Ford, GM o Foxconn dan empleos. No muy bien pagados, pero los dan. Eso no significa que brinden prosperidad.

Esa es para quienes resuelven problemas grandes. Cuando alguien tiene un lío, está dispuesto a pagar más por resolverlo y, si hay pocos que puedan hacerlo, el pago suele ser mayor.

El mundo sigue igual. Es el de la gente el que está cambiando.

El principal cliente de este país, Estados Unidos, está invirtiendo en herramientas de guerra. Nos guste o no.

Ayer les platiqué del proyecto que nace en Brownsville, Texas, para fabricar barcos de guerra no tripulados y autónomos. Bienvenidos a las guerras de los drones.

Si los mexicanos pueden proveer acero y aluminio, podrán tener negocio. Si venden tecnología de localización y rastreo creada en México, podrán tener riqueza.

Hasta ahora, los chinos son quienes más saben de tecnología de drones, porque se prepararon.

¿Para qué nos estamos preparando acá? Quizás alguien en la Secretaría de Economía pueda responder.

Hay mexicanos que no se preparan para el mercado de la guerra, sino para el de los problemas abundantes.

Andrey Zarur, en Greenlight Biosciences, se prepara para el momento en que la gente ya no quiera utilizar químicos sintéticos para fertilizar la tierra y producir alimentos.

Hace un par de semanas, el equipo de otra mexicana, Adriana Tortajada, publicó un reporte en el que sintetizó tendencias que, en varios casos, representan problemas presentes.

El reporte anual de su empresa de inversión, llamada 1200 VC, presentó compañías que pretenden resolverlos. Son empresas en las que esa firma y sus socios, como Esteban Coppel, han invertido mediante la compra directa de acciones o capitalizando fondos que ya lo están haciendo.

Tanto Tortajada como Zarur están basados en Estados Unidos porque, seamos sinceros, en México el gobierno no entiende la conexión entre crear empresas y tener unas finanzas públicas sanas. Y a muchos inversionistas mexicanos el riesgo les provoca comezón en el mejor de los casos, o repulsión, en otros. Por eso prefieren meterle a los inmuebles, las minas o… las telecomunicaciones.

Pero del otro lado de la frontera disfrutan los problemas y las oportunidades que estos abren, y hay capital listo para apostar por las soluciones. ¿Problemas como cuáles?

Energía. La demanda de electricidad crece ahora al doble de velocidad que el promedio de la década anterior, lo que genera una brecha que impulsará durante décadas la inversión en generación, redes y almacenamiento.

Agua. El documento de 1200 VC advierte que hasta 3,200 millones de personas podrían sufrir escasez para 2050.

Ahí hay dos carriles abiertos para quien pretenda hacer negocio.

Luego está el lío de las emisiones de bióxido de carbono. Perdonen la obviedad, pero la descarbonización es un proyecto multimillonario.

Area Materials y General Biological son empresas que, junto con Greenlight Biosciences, trabajan precisamente en esos mismos caminos.

Vaya, no está mal trabajar para empresas manufactureras que ponen números grandes a las exportaciones. Pero una mejor situación para los mexicanos no llegará por esa ruta, sino por la de encontrar soluciones a problemas complejos y urgentes resueltos con soluciones que se nos ocurran a nosotros.