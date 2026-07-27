Pasaje aéreo perdió vuelo pese a Mundial 2026; cayó 1.1% a junio

La Copa Mundial de Futbol no impulsó al sector aéreo en México (que pasa por una turbulencia ocasionada por el costo de combustible). Durante el primer semestre del año las aerolíneas nacionales e internacionales que operan vuelos regulares sumaron 60 millones 555, 431 pasajeros, lo que representó una baja de 1.1% en relación a igual periodo del 2025, la primera para el periodo desde la recuperación por la pandemia del Covid-19.

En junio, la industria atendió a nueve millones 507,371 pasajeros totales, 2.9% menos en comparación anual, y las líneas aéreas internacionales tuvieron una caída mayor: 10.5% (con dos millones 881,060 pasajeros), a pesar de que la inauguración del torneo deportivo fue en la Ciudad de México y se esperaban importantes flujos de viajeros.

En dicho mes, las empresas nacionales sumaron cinco millones 073,590 pasajeros en vuelos domésticos, que se tradujo en una baja de 1.4%, mientras que en sus operaciones internacionales sí tuvieron resultados positivos al crecer 8% (con un millón 552,721 pasajeros).

Impacto por Medio Oriente

Las complicaciones que enfrentan las aerolíneas el presente año por los conflictos geopolíticos en Medio Oriente se han convertido en incremento de precio de los boletos inhibiendo los viajes por turismo y negocios (en su reciente informe financiero Aeroméxico refirió: El costo de combustible por galón aumentó 79.6% respecto al segundo trimestre de 2025, al pasar de 2.3 dólares por galón a 4.2 dólares por galón en el segundo trimestre del presente año).

Ante esa realidad, han mostrado su resiliencia, experiencia acumulada de otros momentos complejos y realizan los esfuerzos necesarios para enfrentar la situación, anticipando acciones

“Aeroméxico obtuvo resultados sólidos en el segundo trimestre, a pesar de la fuerte presión generada por el incremento en los precios del combustible y de los cambios en la demanda durante junio asociados con la Copa Mundial. Nuestros resultados estuvieron en línea con la guía que compartimos para el trimestre, aun cuando enfrentamos un impacto adicional por precios del combustible de aproximadamente 30 millones de dólares”, explicó su director Andrés Cones.

Ante el complicado entorno, en el sector aéreo se comenta ahora la necesidad de que los grupos aeroportuarios colaboren reduciendo el monto de la tarifa de uso de aeropuerto (TUA) para hacer frente a la situación, con la certeza de que las inversiones comprometidas para mejoras de infraestructura no se pueden detener, porque la pregunta es: ¿Cuánto tiempo podrán enfrentar las líneas aéreas la presión actual?

Por lo pronto, el vuelo sigue y, entre enero y junio, Volaris se mantuvo como la empresa con mayor actividad. Sumó 14 millones 399,849 pasajeros, 5.9% más que el mismo periodo del año pasado, debido a que han ajustado su flota de 130 aviones en operaciones que les resulten de mayor beneficio, lo que ha implicado apostar por nuevos mercados como Puebla y dejar otras rutas sin operar, por el momento, como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Actuamos con decisión, impulsando un sólido desempeño en toda nuestra red y la generación de flujo de efectivo, a pesar de operar en uno de los entornos de combustible más retadores de los últimos años. No solo alcanzamos un ingreso unitario récord para un segundo trimestre a través de incrementos en tarifas y de nuestras acciones disciplinadas en precios, red, capacidad y operaciones, sino que también nos beneficiamos de una demanda doméstica sostenida y una sólida demanda internacional”, refirió la semana pasada el director de Volaris, Enrique Beltranena.

A esta empresa la sigue de cerca Viva (con la que está en proceso de fusionarse), que atendió a 13 millones 244,484 pasajeros, lo que se tradujo en una baja de 1.7%, y de Aeroméxico, con 11 millones 609,506 pasajeros, 2.4% menos que el primer semestre del año pasado.