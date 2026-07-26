Repetir el examen de la UNAM

Antes de adoptar una postura ante la polémica en torno a la aplicación del examen de ingreso a las licenciaturas de la UNAM, conviene precisar la función y las características de la prueba.

Existen dos maneras de ingresar a la UNAM: la primera, a través del pase reglamentado concedido para sus bachilleratos (preparatorias y CCH) y, la segunda, mediante el examen de selección que sólo logra cruzar alrededor del 10% de los aspirantes y que, por tanto, se interpreta como un ducto estrecho de admisión.

La matrícula de primer ingreso en la UNAM se compone aproximadamente por un 58% de alumnos con pase reglamentado y un 42% por alumnos seleccionados a través del examen de admisión (Ordorika et al., 2023).

El proceso de examen está delimitado por dos factores: la oferta de lugares y el desempeño de los aspirantes. Para formarse una idea de sus posibilidades, cada aspirante puede consultar tanto la oferta que publica la UNAM como el número mínimo de aciertos requerido en concursos anteriores. Este último dato es el que resulta crucial para la reciente aplicación del examen, pues el incremento inesperado de los aciertos de un grupo de estudiantes alteró de manera importante la referencia histórica disponible.

El propósito del examen de admisión de la UNAM es medir los conocimientos y habilidades que los aspirantes poseen. La psicometría y la medición educativa son los campos de estudio especializados que ofrecen métodos y criterios de validez y confiabilidad de este tipo de exámenes. En este sentido, la universidad ha documentado la consistencia interna de sus ítems y ha probado su solidez técnica (Sánchez Mendiola et al., 2020; Ordorika et al., 2023).

Aun así, habría que señalar que es un examen de alcance limitado porque solo mide algunos tipos de aprendizajes; el carácter no integral de este tipo de pruebas, y de este tipo de procesos de admisión de “ducto”, han sido objeto de múltiples críticas.

Por la trascendencia de sus consecuencias, el examen es de alto impacto pues sus resultados determinan la trayectoria educativa del aspirante con efectos sociales, económicos, psicológicos y profesionales. Por ello, resulta indispensable proteger su aplicación con estándares de confiabilidad, lo cual exige realizarlo en ambientes rigurosamente controlados para garantizar que todos los aspirantes lo presenten en igualdad de condiciones.

El incremento estadísticamente atípico del número de aciertos en la edición 2026 pone en tela de juicio la confiabilidad de la aplicación. La duda cobra mayor fuerza debido a que el aumento en los resultados aparece cuando la UNAM decide, por primera vez, aplicar la prueba vía remota.

En este escenario, y dado que resulta poco probable imaginar que una anulación selectiva garantice condiciones de eficiencia y confianza, no se ve otra salida que la repetición del examen de manera presencial.

La repetición del examen traería para la UNAM, un enorme esfuerzo logístico y económico y quizá, también, la recalendarización del semestre y, para aquellos estudiantes que aunque hicieron honestamente la prueba y resultaron admitidos, un doble esfuerzo pues tendrán que repetir la estresante experiencia de contestar 120 reactivos en alrededor de tres horas. Pero esto, a su vez, les daría la oportunidad a quienes fueron excluidos de concursar en igualdad de condiciones.

No debemos minimizar el reto ni las afectaciones, pero tampoco el enorme riesgo que entrañaría no recuperar la confianza en el examen de admisión, uno de los procesos más sensibles de la UNAM. No se trata únicamente de seleccionar a los estudiantes de mejor desempeño, sino de asegurar que esa selección se realice bajo condiciones que garanticen su validez y legitimidad. El mensaje sería profundamente educativo: ser universitario exige articular una doble hélice: la formación intelectual y la integridad ética.