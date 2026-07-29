¿Cómo aplicar a la Universidad Rosario Castellanos, que sugirió Sheinbaum, si no entraste a la UNAM?

La Universidad Nacional Rosario Castellanos se colocó en el centro de la conversación esta semana luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la mencionara como una alternativa para los estudiantes que buscan continuar con sus estudios universitarios tras la controversia registrada sobre el proceso de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pero más allá de la referencia hecha por la mandataria federal, ¿cómo se puede ingresar a esta universidad y qué requisitos deben cumplir los aspirantes? Aunque la convocatoria correspondiente al ciclo 2026-2 ya concluyó, conocer el proceso puede ser útil para quienes estén interesados en participar en la siguiente convocatoria.

¿La Universidad Rosario Castellanos tiene examen de admisión?

Una de las particularidades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos es que su proceso de ingreso no se basa en un examen de admisión, sino que utiliza un modelo de acceso directo basado en un curso propedéutico contemplado en su Programa para el Ingreso a la Universidad Nacional Rosario Castellanos (PIRC).

Este programa forma parte del proceso de ingreso y está dirigido a las personas aspirantes a una licenciatura. Por ello, quienes quieran estudiar en la institución deben realizar su registro cuando se publique una nueva convocatoria y cumplir con las etapas establecidas.

Para el ciclo 2026-1, el registro y las demás etapas del proceso ya concluyeron, por lo que actualmente no es posible realizar una inscripción extemporánea.

¿Cuáles son los requisitos para entrar?

Aunque las condiciones pueden modificarse de una convocatoria a otra, entre los requisitos establecidos en los procesos de admisión se encuentran los siguientes:

Contar con certificado de estudios de bachillerato.

Si todavía no se cuenta con el certificado, presentar una constancia acompañada del historial académico, debidamente firmados y sellados por la institución de procedencia, que acrediten la conclusión y aprobación total del bachillerato.

No se consideran válidas las constancias o historiales que indiquen un avance menor al 100% o materias pendientes.

En caso de ser extranjero, acreditar la estancia legal en México mediante la documentación correspondiente.

Tener una cuenta personal y vigente de Gmail, de uso exclusivo de la persona aspirante.

Si ya se cuenta con matrícula activa en la universidad, cumplir con las condiciones establecidas para cursar una carrera simultánea o subsecuente.

Una vez terminado el registro, el sistema genera un comprobante electrónico con un número de folio, que debe conservarse para las siguientes etapas del proceso.

¿Qué documentos piden para la inscripción?

Si el aspirante resulta seleccionado, deberá presentar la documentación requerida para formalizar su ingreso. Entre los documentos señalados en el proceso se encuentran:

Acta de nacimiento original o certificada con código QR.

Copia de identificación oficial, como la credencial del INE.

CURP impresa y actualizada.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Certificado original de bachillerato o copia certificada ante notario.

En su caso, constancia e historial académico que acrediten la conclusión total del bachillerato.

Tres fotografías tamaño infantil, con las características establecidas por la universidad.

Comprobantes y acuses generados durante el proceso de inscripción.

Acuse de llenado del Autodiagnóstico de Conocimientos Generales.

Acuse de llenado del Autodiagnóstico Médico Automatizado.

La entrega de documentos se realiza de acuerdo con las indicaciones establecidas para cada sede y licenciatura, por lo que es necesario revisar la convocatoria correspondiente antes de acudir.

¿Cuándo abre la convocatoria de la Rosario Castellanos?

La Universidad Nacional Rosario Castellanos no mantiene abierta su convocatoria durante todo el año. El registro se realiza en periodos específicos establecidos para cada ciclo escolar.

Para el ciclo 2026, el proceso ya terminó y los resultados fueron publicados de manera escalonada durante julio de este año. Por ello, quienes quieran estudiar en esta institución deberán esperar la siguiente convocatoria para conocer las nuevas fechas de registro. También es importante considerar que la oferta de carreras, sedes, modalidades y condiciones de ingreso puede cambiar entre convocatorias.

¿Qué carreras se pueden estudiar en la Universidad Rosario Castellanos?

La Universidad Rosario Castellanos cuenta con una oferta que abarca distintas áreas. La disponibilidad de cada licenciatura depende de la sede y de la convocatoria vigente. En procesos recientes se han incluido carreras como:

Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas

Ciencias de Datos para Negocios

Contaduría y Finanzas

Derecho y Criminología

Derecho y Seguridad Ciudadana

Urbanismo y Desarrollo Metropolitano

Humanidades y Narrativas Multimedia

Economía y Desarrollo Sostenible

Turismo

Psicología

Relaciones Internacionales

Ciencias de la Comunicación

Ingeniería en Control y Automatización

Filosofía e Historia

Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas

Administración y Comercio

Mercadotecnia y Ventas

¿Qué opciones hay si no obtuviste un lugar en la UNAM?

La Rosario Castellanos es sólo una de las alternativas para quienes no consiguieron un lugar en la UNAM. Los estudiantes también pueden revisar la oferta de otras universidades públicas como la Benito Juárez o, si cuentan con los recursos para cubrir una colegiatura, considerar instituciones particulares.

En el caso de las universidades privadas, los procesos de ingreso son diferentes. Algunas solicitan examen de admisión, mientras que otras pueden realizar entrevistas, cursos propedéuticos o procedimientos de inscripción distintos.

También conviene comparar colegiaturas, inscripción, becas, modalidades, horarios y duración de las carreras antes de tomar una decisión.

Así, quienes no consiguieron un lugar en la UNAM no necesariamente tienen que esperar un año para continuar con sus estudios: existen distintas alternativas, pero la elección dependerá de la carrera que quieran estudiar, su ubicación, las fechas de ingreso y sus posibilidades económicas.

Por ahora, quienes tengan interés en la Universidad Rosario Castellanos pueden aprovechar este periodo para reunir documentos como el certificado de bachillerato, CURP, acta de nacimiento e identificación oficial, y mantenerse atentos a la publicación de la próxima convocatoria.