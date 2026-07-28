Sheinbaum deja a la UNAM decisión sobre examen de admisión

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que corresponde exclusivamente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ejercicio de su autonomía, resolver las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura 2026, definir el futuro de la evaluación aplicada a distancia e investigar el presunto fraude que afectó el proceso de admisión.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria sostuvo que el Gobierno federal puede brindar apoyo técnico o institucional si la máxima casa de estudios lo solicita, pero enfatizó que las decisiones sobre el examen y las eventuales acciones legales deben ser tomadas por la propia universidad.

Sheinbaum Pardo dividió el caso en dos vertientes. La primera, explicó, consiste en determinar qué ocurrirá con el examen aplicado de forma virtual, luego de que se detectaran irregularidades.

Señaló que la UNAM deberá decidir si la evaluación mantiene su validez, si será necesario aplicar una nueva prueba o qué mecanismo utilizará para garantizar certeza a los aspirantes.

El segundo aspecto, añadió, corresponde a esclarecer cómo se cometió el presunto fraude. Planteó que la investigación deberá determinar si existió responsabilidad de la empresa contratada para aplicar el examen, si las irregularidades fueron resultado de acciones individuales de algunos aspirantes mediante herramientas de inteligencia artificial o si hubo otros factores involucrados.

La titular del Ejecutivo federal señaló que la UNAM deberá definir si requiere apoyo de la Fiscalía para investigar los hechos y si presentará o no una denuncia penal.

Como respaldo a los estudiantes que eventualmente no obtengan un lugar en la UNAM, la jefa del estado aseguró que el Gobierno federal mantiene abiertas alternativas de educación superior, entre ellas la Universidad Nacional Rosario Castellanos y otras instituciones públicas.

Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, instaló una Comisión Técnica integrada por 16 especialistas para revisar el procedimiento del examen de ingreso 2026 y los resultados obtenidos por los aspirantes.

El grupo tendrá facultades para analizar el proceso completo, solicitar información adicional y convocar a funcionarios universitarios involucrados, con el objetivo de esclarecer las irregularidades detectadas y proponer una ruta de solución.