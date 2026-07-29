Convocan a nueva a reclamación por uso de términos ancestrales mayas

Cancún, QR. El Instituto Nacional del Derecho de Autor abrió un llamado oficial para que pueblos y comunidades mayas de Quintana Roo, Campeche y Yucatán se sumen a una reclamación formal por la utilización comercial de las voces Myakaan, Mayakaan y Ka’an sin el consentimiento de sus titulares colectivos.

El expediente administrativo DPVDA/PIAPPC/002/2024 fue impulsado por cinco integrantes del pueblo maya —Alejandro Cauich May, Candelario Ye Alcocer, Esteban Puc Chan, Sergio César Chan Balam y Santos Modesto Caamal Dzidz— contra Desarrolladora Gredos, KL4 Construcciones y José Antonio Vázquez Cortazar. La acusación centra en el aprovechamiento de estos vocablos de origen maya sin autorización.

Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, estas expresiones forman parte del acervo cultural maya de la península de Yucatán, de acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales. El procedimiento se apoya en la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, norma que reconoce la titularidad colectiva, inalienable e imprescriptible de este tipo de bienes culturales.

Quienes deseen adherirse disponen de 15 días hábiles —contados desde la última publicación del aviso y excluyendo sábados y domingos— para entregar un escrito con firma o huella digital. El documento debe contener el nombre del solicitante y de la comunidad representada, domicilio, datos de contacto, persona autorizada para actuar, ubicación de la comunidad, una propuesta de solución al conflicto, así como lugar y fecha de elaboración.

La presentación puede realizarse en las oficinas del Indautor (Puebla 143, primer piso, colonia Roma Norte, Ciudad de México) o en cualquiera de las representaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la península. Transcurrido el plazo sin que se presente la documentación, no será posible incorporar nuevas adhesiones.

La medida busca salvaguardar la facultad de las comunidades mayas para decidir sobre el uso de su patrimonio lingüístico y cultural, y evitar que estos elementos sean explotados comercialmente sin su anuencia.

rrg