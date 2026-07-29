Alejandro Armenta Mier fortalece el campo y la economía

Se proyecta un incremento superior a los 2,000 millones de pesos en el valor de la producción para el cierre del ciclo agrícola.

El gobierno de Puebla presentó la iniciativa “Puebla Cinco de Mayo”, una política pública para fomentar la economía local. Esta tienda abre sus puertas en la Ciudad de México para comercializar productos elaborados por manos poblanas.

Con el compromiso de transformar la labor de las familias del campo en mejores ingresos y bienestar, el gobierno del estado de Puebla encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier avanzó en la consolidación de su Estrategia Territorial de Mecanización y Tecnificación Agrícola, enmarcada en el programa Seguridad para el Campo.

Mediante un esquema de trabajo estructurado en 31 microrregiones, el gobierno Estatal acerca servicios especializados de maquinaria y tecnología a los pequeños productores organizados en Comités para el Desarrollo Rural.

Esta labor coordinada busca reducir los costos de producción y maximizar el rendimiento en las parcelas, abarcando desde las labores de siembra y control de plagas hasta la cosecha.

"La transformación no se termina cuando se cosecha; la transformación se concreta cuando el trabajo de las familias se convierte en mayores ingresos y bienestar", destacó la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Puebla, Ana Laura Altamirano Pérez, durante la presentación de los avances.

Puebla, cuyo valor de producción agroalimentaria supera los 68,000 millones de pesos a través de 142 cadenas productivas, ocupa lugares de liderazgo nacional en productos como café, maíz, chile, caña de azúcar, aguacate y tejocote.

Para multiplicar el valor económico del trabajo agrícola, el Gobierno Estatal impulsa el proceso de transformación mediante la marca distintiva "Puebla Cinco de Mayo", a cargo del secretario de Desarrollo Económico y Trabajo de Puebla, Víctor Gabriel Chedraui.

Este sello permite respaldar, formalizar y promocionar la producción local mediante embotellado, empaquetado, diseño de marca y etiquetado con estándares comerciales de alta calidad.