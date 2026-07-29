Durante el primer semestre de 2026 aumentó la carga en la terminal aérea de Querétaro

Querétaro, Qro. El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) movilizó 40,495.8 toneladas de carga en el primer semestre del año, se posicionó como el cuarto recinto con mayor volumen transportado.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) reporta que el volumen acumulado reflejó un crecimiento de 5.2% respecto a las 38,480.8 toneladas que se movilizaron en el mismo lapso del 2025; estuvo ligeramente por encima de la variación nacional de 4.7 por ciento.

El AIQ concentró 6.6% de la carga aérea del país, ocupando el cuarto peldaño; en los primeros tres lugares se mantuvo Santa Lucía -Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)- que agrupó 32.9%, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) 20% y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) con 16 por ciento.

Nada más en junio, del top 10 de aeropuertos cargueros, el AIQ se colocó en el quinto lugar, mientras en las primeras cuatro posiciones se situaron los aeropuertos AIFA, AICM, de Guadalajara y de Monterrey.

Entre enero y junio, la carga doméstica sostuvo 71.8% del volumen que reportó la terminal aérea de Querétaro, la internacional representó 28.2% del total.

Al corte de junio, Querétaro refrendó su liderazgo en la carga doméstica, acumuló 29,095.4 toneladas en el semestre, experimentando un crecimiento a tasa anual de 4.6%, aunque a nivel nacional el segmento decreció 0.6 por ciento.

El AIQ recibió 16% de la carga doméstica que se movilizó en el país, permaneciendo en el primer lugar tanto en el acumulado del semestre como en junio. En las siguientes posiciones se colocaron los aeropuertos de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

De carga internacional, Querétaro movilizó 11,404.4 toneladas en el semestre, creció 6.9% respecto al año pasado; en el país ese rubro creció 7.1 por ciento. Fue el quinto aeropuerto con mayor tonelaje internacional, estuvo por debajo del AIFA, AICM, Guadalajara y Monterrey.

Altibajos en junio

Solo en junio el tonelaje total de carga ascendió a 7,266.7 en el aeropuerto de Querétaro, aumentó 6.7% a tasa anual; con ese volumen ocupó el quinto lugar.

Por segmento experimentó resultados diferenciados en el sexto mes del año, debido a que la carga doméstica se contrajo 0.8% a tasa anual; pero la mercancía internacional creció 28.2% respecto a junio del año pasado.

El crecimiento de la vertiente internacional ha fortalecido su participación en el volumen total de carga; en junio reciente contribuyó con 30.9% de la carga total, hace un año la participación era de 25.7 por ciento.